Đêm 2/9 và rạng sáng 3/9, đề phòng thời tiết nguy hiểm tại khu vực Bắc Bộ

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn. Ảnh minh họa: TTXVN

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên sáng 3/9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hải Phòng, Lạng Sơn cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.

Thủ đô Hà Nội sáng 3/9 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 4/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối); khu vực Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.

Theo Thắng Trung (TTXVN)

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất