Danh tính gây bất ngờ của 2 người tử vong trong công ty bất động sản

Liên quan đến vụ việc 2 người đàn ông tử vong bất thường trong văn phòng công ty bất động sản, trên báo Công an TP.HCM đăng tin, chiều 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.Thủ Dầu Một đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hai người chết trong công ty kinh doanh bất động sản có địa chỉ tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ chết người.





Trên báo Lao động cũng cho hay, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trong công ty bất động sản. Cụ thể, 2 người tử vong được xác định là H.H.B (38 tuổi, ngụ Bình Dương là giám đốc công ty bất động sản) và L.T.H (31 tuổi, quê Tây Ninh). Một người khác có biểu hiện mệt mỏi được đưa đi cấp cứu là L.V.Q (31 tuổi, ngụ Bình Dương).

Ngoài ra còn 1 người cũng ở trong căn nhà này nhưng sức khỏe bình thường là T.Q.D (28 tuổi, ngụ Bình Dương, là nhân viên của công ty bất động sản).

​Theo kết quả điều tra ban đầu, D (28 tuổi) ngủ dậy thì phát hiện B và H tử vong, Q còn thở nên đưa đi cấp cứu.

D khai nhận tối 20/6 nhóm người này có sử dụng ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tiến hành thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ chết người nghiêm trọng này.



K.N (th)