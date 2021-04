Cụ bà 80 tuổi may mắn thoát khỏi ngôi nhà bị cháy rụi

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã hô hào nhau tới dập lửa. Tuy nhiên, do trời nắng nóng, có gió mạnh nên chỉ ít phút sau đám cháy đã bao trùm căn nhà một trệt và một lầu của gia đình bà Liễu. May mắn là hai người trong nhà, trong đó có một cụ bà 80 tuổi đã được người dân đưa ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Tuy đám cháy không lây lan ra các căn nhà bên cạnh nhưng toàn bộ vật dụng trong nhà của gia đình bà Liễu đã bị hư hỏng.Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt đã triển khai lực lượng, phương tiện tới hiện trường dập lửa. Hơn 30 phút sau, vụ hỏa hoạn được dập tắt.

Sự cố ở máy nước nóng có thể là nguyên nhân xảy ra vụ cháy

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do cho chập điện máy nước nóng trong nhà tắm.



Theo Công an nhân dân