Công an Cà Mau thông tin vụ thuyền trưởng bị tố “chém 4 ngư dân, vứt xuống biển”

Trước đó, ngày 9-12, ngư dân Nguyễn Chí Thắng (30 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang) đến Đồn Biên phòng Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) trình báo sự việc 4 ngư dân bị thuyền trưởng tên Huỳnh Văn Triệu đánh, chém rồi vứt xuống vùng biển Malaysia.

Theo trình bày của Thắng, anh ta làm việc cho tàu cá mang biển kiểm soát BT 93520TS của tỉnh Bến Tre, do ông Triệu làm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa biển thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vào khoảng tháng 10-2020.

Các ngư dân trình bày sự việc với cơ quan chức năng

Thắng cho rằng trong quá trình đánh bắt, ông Triệu thường xuyên đánh các ngư dân bằng ống tuýp inox, xẻng xúc nước đá... Tuy nhiên, những ngư dân này không dám phản ứng vì "ông Triệu có súng điện".

Cũng theo lời Thắng, một tối tháng 11-2020, ông Triệu dùng dây trói tay một ngư dân treo lên, sau đó dùng mã tấu tự chế chém vào vai, đầu người này rồi xô xuống biển Malaysia. Lúc rơi xuống biển, người này vẫn còn bị trói tay. Thắng thấy người này ngoi lên mấy lần rồi chìm xuống biển bèn đến hỏi ông Triệu "sao đánh người ta dữ vậy" thì cũng bị ông ta dùng ống tuýp inox đánh vào đầu, ngất xỉu.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thắng nghe ngư dân tên Mập nói lúc anh ta ngất xỉu, ông Triệu còn dùng mã tấu chém thêm 3 người nữa rồi vứt xuống biển.

Khi ông Triệu cho tàu chạy về hướng cửa biển Sông Đốc thì Thắng và những người còn lại trên tàu BT 93951TS quyết định chặt dây neo cho tàu chạy thẳng về kênh Hai Thiện thuộc ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Sau khi vào bờ, Thắng đến Đồn Biên phòng Đất Mũi trình báo sự việc như trên.

Sau khi xác minh theo chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ngày 14-12, Công an tỉnh đã có báo cáo chính thức, xác định thông tin trình báo của ông Thắng về việc “chém 4 ngư dân, vứt xuống biển” là không có căn cứ.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là cảnh ngư dân bị ông Triệu trói trên tàu cá

Theo xác minh của Công an tỉnh Cà Mau, từ ngày 12-7 đến 9-12-2020, 2 tàu cá BT 93520TS và BT 93951 TS do ông Lê Văn Đặng (SN 1955; ngụ ấp 6, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm chủ, xuất phát từ cửa biển Hàm Luông, huyện Ba Tri ra khơi đánh bắt. Trong quá trình đánh bắt, có 2 ngư dân mất tích là Ngô Văn Cường (mất tích ngày 4-10) và Võ Chí Linh (mất tích ngày 5-12). Hiện nay, 11 ngư dân còn lại trên 2 tàu đã vào bờ, gồm: Huỳnh Văn Triệu, Nguyễn Chí Thắng, Lê Việt Khoa, Trần Văn Vũ, Võ Thanh Vũ, Đoàn Phú Quý, Trần Minh Dương, Trần Nhật Duy, Nguyễn Văn Thanh, Phúc và Hưng.

Trong đó, 9 ngư dân được đưa vào khu vực cách ly Trung Đoàn 896 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phòng chống dịch Covid-19; 2 ngư dân Hưng và Phúc đã về nhà, chưa liên lạc được. Khi đánh bắt, các ngư dân có bị tài công Huỳnh Văn Triệu trói, đánh đập.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Chí Thắng khẳng định bản thân không nhìn thấy ông Triệu chém ngư dân, vứt xuống vùng biển Malaysia, mà chỉ nghe người khác kể lại.

Các ngư dân Khoa, Văn Vũ, Thanh Vũ, Quý, Dương, Duy và Thanh cũng khẳng định không có vụ việc thuyền trưởng Triệu chém ngư dân, vứt xuống vùng biển Malaysia và cũng không kể cho Thắng nghe việc ông Triệu chém ngư dân, vứt xuống biển.

Từ kết quả xác minh và lời khai ban đầu của những người liên quan, Công an tỉnh Cà Mau cho biết chưa có căn cứ xác định có xảy ra vụ việc "chém người, vứt xuống vùng biển Malaysia" như lời khai ban đầu của người cung cấp thông tin tại Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng công an 2 huyện Ngọc Hiển, Trần Văn Thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc trên, đặc biệt xác minh làm rõ 2 ngư dân bị mất tích; đồng thời truy vết 2 ngư dân còn lại để cách ly, phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

