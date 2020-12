Cô gái trẻ say xỉn lăng mạ, đánh vào mặt tài xế taxi

Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, TP Hà Nội) vừa hòa giải mâu thuẫn vụ nữ hành khách có biểu hiện say xỉn đánh tài xế taxi .

Hình ảnh nam tài xế taxi bị đánh chảy máu được lan truyền trên mạng xã hội





Trước đó, ông Nguyễn Trọng H. (55 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; làm nghề lái taxi) tối 21/12, đã bị một nữ khách hàng say xỉn đánh rách mặt, chảy nhiều máu.

Theo ông H., tối 21/12, ông nhận chở 2 cô gái trẻ tuổi trong tình trạng say rượu bia từ đường Trần Kim Xuyến (quận Cầu Giấy, Hà Nội) về đường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi đến địa điểm trả khách, một cô gái rời đi, người còn lại yêu cầu ông chở đến một nơi khác. Quá trình di chuyển, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sau đó, thấy vị khách không lịch sự và không kiểm soát được bản thân nên ông H. đã dừng xe, mời khách xuống và cũng không thu tiền.

Khi ông H. mở cửa mời cô gái xuống xe thì cô này liên tục lăng mạ rồi cầm điện thoại đánh vào mặt ông H. khiến ông H. bị thương, chảy nhiều máu. Hai bên lời qua tiếng lại, nam tài xế sau khi bị đánh cũng tát cô gái trẻ.

Cũng theo ông H., khi nhóm bạn của cô gái đến thì cũng có người dân khác đi qua, dừng lại can ngăn. Sau đó, Công an phường Láng Hạ đến, mời cả hai bên về trụ sở giải quyết.

Sau khi tỉnh rượu và được công an giải thích, cô gái trẻ đã xin lỗi ông H., hai bên hòa giải rồi ra về.

Còn theo anh N.T.D. (26 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) người chứng kiến và can ngăn vụ việc, khoảng 19 giờ 20 phút 21/12, anh đi qua đường Yên Lãng thì thấy tập trung đông người, khi dừng lại thì thấy ông H. bị chảy máu ở phần đuôi mắt phải, máu loang khắp mặt. Lúc đó nhiều người chứng kiến, họ bảo cho ông H. đi để kiểm tra vết thương nhưng cô gái trẻ say xỉn, nhất quyết không cho đi, giữ ông H. lại và gọi người đến giải quyết. "Cô gái còn chửi, túm cổ áo tôi, tôi bực và có tát cô ấy 1 cái. Sau đó, công an cũng có mặt để giải quyết" - anh D. nói.

Ngay khi thông tin vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người, nhiều người đã lên án hành động của cô gái trẻ.

Theo Người lao động