Cô gái ở Cần Thơ bị mời làm việc do đăng Facebook ‘giun đất trị COVID-19’

Công an TP Cần Thơ, ngày 8/9, cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông mời làm việc với T.T.H.K.N (24 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng), do đưa thông tin sai sự thật trên Facebook.

Lực lượng chức năng làm việc với N. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo cơ quan chức năng, N. lập ra hai Facebook là "Dương Dương" và "Kim Ngân" để thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin có liên quan đến việc dùng giun đất (địa long) điều trị COVID-19. Cũng như quảng cáo mua bán các loại thuốc địa long trị COVID-19.

Những thông tin này đã gây hoang mang trong dư luận.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, thông tin giun đất trị được COVID-19 chưa có cơ sở khoa học. Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn, công nhận hoặc cho phép sử dụng giun đất để điều trị COVID-19.

Tại buổi làm việc, N. thừa nhận việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên là sai sự thật, tự gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Vietnamnet

