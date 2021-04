Chuyện cảm động rơi nước mắt ở phòng làm căn cước công dân gắn chip

Từ đầu năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho chứng minh nhân dân (9 số và 12 số). Bởi vậy, thời gian này người dân ở khắp địa phương đã bắt đầu đi làm thẻ căn cước công dân mới.

Tại các địa điểm làm căn cước công dân gắn chip, nhiều câu chuyện cảm động về tình người, về thái độ ân cần, tận tụy hết mình của các cán bộ công an, cảnh sát đã được người dân ghi nhận và yêu mến.

Đi làm căn cước công dân sướng như được đi nghỉ dưỡng



Ảnh: Công an xã Cô Ba, Cao Bằng





Việc đổi sang thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip là bắt buộc đối với những công dân đủ tuổi. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn đưa ra thông báo đã có rất nhiều người tập trung về các điểm đổi CCCD khiến cho nơi đây chìm trong biển người.



Nhiều người phải thức thật sớm từ 5h để được bốc số nhưng vẫn phải chờ đợi rất lâu để tới lượt mình. Hiểu thấu được nỗi lòng của bà con phải chờ đợi, chính quyền xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện đúng chủ trương "Vì nước quên thân - vì dân phục vụ".

Đúng như tinh thần của câu nói này, Công an xã Cô Ba đã trang bị đầy đủ những dụng cụ phục vụ cho việc chụp hình thẻ. Ngoài phông trắng ra còn có cả đèn hắt sáng để người dân có được những tấm ảnh thẻ vô cùng sắc nét và đầy đủ ánh sáng.





Bên cạnh việc chuẩn bị đèn, người dân còn được cấp cả một "khu nghỉ dưỡng" chuẩn VIP. Trong khi chờ đợi đến lượt mình, họ có thể nghỉ ngơi tại khu vực có giường, chiếu mà công an xã đã chuẩn bị sẵn. Vì nhiều người ở xa, không thể lên bốc số rồi đi về mà phải ở lại chờ. Trong số đó còn có rất nhiều người già, đi lại rất khó khăn.

Có lẽ chính vì thế mà công an ở khu vực này đã chuẩn bị cả một khu chờ đợi dành cho người dân của mình. Hành động này giúp cho bà con có một môi trường làm thẻ CCCD thoải mái tinh thần, không phải mệt mỏi trong sự chờ đợi.



Đi làm căn cước gắn chíp, người dân Bình Chánh được miễn vé xe buýt



Trong những ngày qua, Công an TPHCM cho biết, thực hiện ‘chiến dịch’ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) và các quận, huyện đã có nhiều ý tưởng, cách làm hay để hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc đi lại làm căn cước. Trong đó, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với hợp tác xã vận tải tổ chức những chuyến xe buýt miễn phí chở người dân đến làm căn cước.

Từ sáng sớm, các con đường trên huyện Bình Chánh đã tấp nập những chuyến xe buýt miễn phí vé, chở người dân đi làm CCCD. Bà Trần Thị Bé (người dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) nay đã 73 tuổi, không thể đi lại làm thủ tục một mình.

Công an huyện Bình Chánh đã tổ chức những chuyến xe buýt đưa đón người dân đi làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử.



Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên dù biết công an triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử đã mấy tháng nay nhưng bà vẫn chưa đi làm được. Nay được Công an huyện Bình Chánh tổ chức hỗ trợ xe buýt đưa đón đi làm thủ tục, bà cảm thấy rất vui mừng.

"Hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc, con cái bận đi làm nên muốn làm giấy tờ gì phải đi xe ngoài mà bản thân đã lớn tuổi nên cũng khó khăn", bà nói.

Cũng như bà Bé, ông Nguyễn Văn Toàn ngụ cùng xã rất phấn khởi khi được bố trí đi xe buýt miễn phí làm căn cước.

"Từ nhà tôi tới công an huyện hơn 20km, nếu công an không hỗ trợ xe buýt đưa đón thì phải nhờ con cháu chở đi làm rất bất tiện. Cũng mong thời gian tới công an tổ chức thêm nhiều chuyến xe nữa để đưa bà con thuận lợi hơn khi đi làm CCCD", ông Bé mong mỏi.

Và chuyện cảm động tại phòng làm căn cước

Sự chăm sóc ông dành cho bà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, hình ảnh cụ ông đưa cụ bà đi làm thẻ căn cước được chia sẻ lên nhiều diễn đàn và nhanh chóng nhận được chú ý. Đặc biệt là những hành động của ông khi bà ngồi vào ghế chụp ảnh.

Trong bức hình ghi lại, cụ ông đang cẩn thận tỉ mỉ chính lại mái tóc của bà trước khi chụp ảnh chân dung. Hành động vô cùng tình cảm và tự nhiên của ông đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.

K.N (th)