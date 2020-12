Chủ xe Mercedes GLC bị cháy “khóc ròng” vì không ai nhận trách nhiệm sửa chữa

Sáng 29/12, nhiều người đi đường ngỡ ngàng chứng kiến hình ảnh chiếc xe Mercedes GLC với nham nhở hư hỏng sau vụ cháy được xe cứu hộ kéo đi vòng quanh nhiều tuyến phố ở Hà Nội.



Tròn 6 tháng trước, chiếc xe này đang để tại Công ty cổ phần Cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ (địa chỉ Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) thì bỗng dưng bốc cháy.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin.

Bất đắc dĩ, chủ xe Mercedes-Benz GLC 200 bị hư hỏng nặng sau vụ cháy phải kéo đến các showroom của hãng Mercedes đòi quyền lợi.

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đã có đủ cơ sở kết luận nguyên nhân gây cháy chiếc ô tô Mercedes Benz GLC 200 nói trên. Trong thông báo kết luận giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ nêu rõ: "Nguyên nhân gây cháy theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện nối từ ắc-quy sang hộp cầu chì làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy xe ô tô BKS 30F-435.01, nhãn hiệu Mercedes Benz GLC 200 (tự gây cháy), không có tác động của ai khác hoặc do nguyên nhân khác".

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định không có sự việc phạm tội nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, Công ty cổ phần Cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ (chủ xe) đã nhiều lần có văn bản yêu cầu phía Công ty TNHH Mercedes -Benz Việt Nam; Công ty CP truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du thực hiện việc sửa chữa, bảo hành xe Mercedes Benz mang BKS 30F - 435.01.

Chi phí sửa chữa chiếc xe bị cháy trên 1 tỷ đồng.

Điều đáng nói, trong văn bản phản hồi chủ xe, đại diện Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam lại cho biết "hoàn toàn không đồng ý với kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vì kết luận này không đảm bảo tính chính xác cũng như dựa trên căn cứ rõ ràng". Chính vì thế, công ty này đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để khiếu nại kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy của Viện Khoa học hình sự ghi nhận trong Bản kết luận giám định số 4561/C09-P2 ngày 27/7/2020. Nếu kết quả giám định bị hủy bỏ thì Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long sẽ không thể từ chối yêu cầu bảo hiểm.

Trái lại, trong văn bản gửi tới chủ xe, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long cho rằng, chiếc Mercedes Benz GLC 200 đang nằm trong thời hạn bảo hành của hãng xe. Căn cứ pháp lý về nguyên nhân tổn thất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, đối chiếu với chế độ bảo hành của hãng sản xuất xác định tổn thất nằm trong giai đoạn bảo hành của nhà sản xuất.

Căn cứ vào tài liệu do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ cung cấp thì tổn thất cháy xe là do lỗi kỹ thuật, thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà sản xuất. Vì vậy công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường.

Chủ xe bức xúc vì tròn nửa năm xảy ra sự việc vẫn chưa có bên nào nhận trách nhiệm sửa chữa.

Cứ như vậy, suốt 6 tháng qua, Công ty cổ phần Cơ khí chính xác và chuyển giao công nghệ liên tục có văn bản gửi tới các bên liên quan đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng không nhận được phản hồi tích cực.

Theo báo cáo sửa chữa của Công ty cổ phần truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì chi phí sửa chữa chiếc xe Mercedes bị cháy nói trên là trên 1 tỷ đồng. Được biết, một chiếc Mercedes Benz GLC 200 mới có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Bàn về vụ việc, luật sư La Văn Thái (Công ty Luật Tầm nhìn và Thịnh vượng) cho biết: "Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở toàn quốc là Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); ở tỉnh, thành phố là Sở Công thương; ở quận huyện là UBND. Nếu đại lý bán xe, công ty bảo hiểm không giải quyết thỏa đáng, người tiêu dùng có quyền khiếu nại tới các cơ quan này. Cuối cùng, nếu chưa thỏa mãn, người tiêu dùng có quyền kiện ra tòa. Đây là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước bởi một khi phát hiện ra nguyên nhân thì các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm giải quyết dứt điểm, nhất là khi nguyên nhân đó là do doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận mà xem thường tính mạng người tiêu dùng".

Nhật Tân