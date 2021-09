Chủ tịch TP.HCM nói gì về việc nới lỏng giãn cách và nhiều người nghèo vẫn chưa được nhận hỗ trợ?

Chủ tịch UBND TP.HCM tại chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” số đặc biệt tối nay (06/9/2021). Ảnh chụp màn hình

Lúc 20h tối 6/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có buổi đối thoại chia sẻ thông tin với người dân về những định hướng, kế hoạch của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15/9/2021 trong chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời".



Mở đầu, ông Phan Văn Mãi nhắc lại lời hứa với cử tri và người dân TP.HCM trong lễ nhậm chức Chủ tịch UBND TP ngày 24/8. Ông Mãi cho biết, TP.HCM có vị trí rất quan trọng của cả nước, ông đã hứa sẽ đem sức mình cùng với UBND TP cải thiện tình hình, ngăn chặn dịch bệnh, thực hiện mục tiêu giảm tử vong và chăm lo an sinh cho người dân.

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch, TP.HCM sẽ nới lỏng giãn cách

Trước câu hỏi "bao giờ TP.HCM nới lỏng giãn cách", ông Phan Văn Mãi cho biết, đây là câu hỏi của tất cả người dân TP.HCM, người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Khi dịch diễn biến phức tạp, thành phố phải tiến hành các biện pháp hạn chế di chuyển, cách ly, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất, đời sống sinh hoạt, kinh tế xã hội của thành phố.

Chủ tịch TP.HCM cho biết, TP.HCM tiếp tục giãn cách đến ngày 15/9. Tuy nhiên, trong đợt giãn cách này, thành phố sẽ có những điểm mới.



Trả lời câu hỏi tại sao TP.HCM giãn cách mãi mà tình hình chưa cải thiện, ông Mãi cho rằng có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân khách quan là chủng Delta rất phức tạp, lây lan nhanh nên việc ứng phó chưa kịp thời. Sau này, khi hiểu quy luật của chủng này và tiến hành biện pháp giãn cách, một số nơi làm kịp thời, triệt để thì có cải thiện. Nguyên nhân chủ quan là ở một số địa bàn chưa làm nghiêm nên còn lây lan, hay hoạt động xét nghiệm ngăn nguồn lây nhiều nơi làm chưa tốt.

Thời gian gần đây, Thành phố thực hiện giãn cách nghiêm "ai ở đâu ở yên đó" và khẩn trương xét nghiệm, tìm F0, tách khỏi cộng đồng, ngăn nguồn lây và qua đó có diễn biến rất tốt.

Ông Mãi tin rằng thời gian sắp tới, Thành phố sẽ cải thiện tình hình nếu thực hiện các biện pháp này tập trung, quyết liệt, đồng bộ hơn.

Về việc Thành phố sẽ giãn cách đến lúc nào, ông Mãi cho biết Thành phố sẽ còn giãn cách khi dịch còn diễn biến phức tạp, việc này tùy thuộc vào tình hình dịch. Do đó, chưa thể có mốc thời gian cụ thể là 15/9 hay tháng 10 được.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tin rằng thời gian sắp tới Thành phố sẽ cải thiện tình hình nếu thực hiện các biện pháp này tập trung, quyết liệt, đồng bộ hơn. Ảnh chụp màn hình

Tiêm 2 mũi vaccine vẫn phải thực hiện 5K

Về tiêm vaccine, ông Mãi thông tin đến nay, TP.HCM là địa phương được ưu tiên lượng vaccine của cả nước. Hiện TP.HCM đã có hơn 82% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1. Từ đây đến 15/9, TP.HCM sẽ cố gắng tiêm mũi 1 cho trên 90% người dân trên 18 tuổi và tiến hành tiêm mũi 2 cho người dân đã đủ thời gian.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, TP.HCM đang sống trong thời kỳ dịch bệnh nên mọi sinh hoạt sản xuất diễn ra có điều kiện. Điều kiện ở đây là an toàn cho hoạt động sản xuất và kinh tế xã hội. Do đó, người dân được tiêm vaccine, trong người có kháng thể là một trong những điều kiện. Ngoài ra, người dân cần đáp ứng điều kiện như 5K.

"Được tiêm 2 mũi vaccine thì ta có kháng thể nhưng không có nghĩa là không có khả năng bị nhiễm bởi vaccine hạn chế khả nặng bị trở nặng cho nên vẫn phải tuân thủ 5K", ông Mãi nói.

Sẽ mở dần dần các hoạt động theo nguyên tắc an toàn

Trước câu hỏi khi nào TP.HCM cho phép mở chợ lại, ông Mãi cho biết từ nay đến 15/9, TP.HCM chưa có kế hoạch này nhưng sẽ mở lại 2 điểm trung chuyển ở 2 chợ đầu mối là Bình Điền và Hóc Môn. Bên cạnh đó, bằng hệ thống vận chuyển an toàn, Thành phố sẽ đưa hàng hóa đến các siêu thị trong thành phố.

Ông Mãi cũng thông tin thêm, từ nay đến 15/9, Thành phố sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về ở vùng xanh. Sau 15/9, nếu tình hình diễn biến dịch tốt, một số dịch vụ sẽ được mở, mở dần dần. Địa bàn an toàn và ngành nghề an toàn sẽ được mở nhiều.

Theo ông Mãi, nếu quản lý được người tham gia an toàn, cung đường an toàn, hoạt động an toàn, sau 15/9, TP.HCM sẽ mở rộng các hoạt động thương mại điện tử, sản xuất trang thiết bị cho ngành y tế, sản xuất lương thực, thực phẩm, công trình xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng.

Ở vùng đỏ, shipper đi chợ hộ dân, người dân vùng xanh được đi chợ 1 lần/tuần

Trước câu hỏi làm thế nào để kiểm soát ca nhiễm, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thứ nhất, khi phát hiện F0 thì phải kịp thời xem xét điều trị, tách F0 ra khỏi vùng lây. Khi có triệu chứng, người dân phải được sơ cấp cứu ngay để giảm tử vong và tập trung tiêm vaccine để sau khoảng thời gian 14 ngày, người tiêm sẽ có kháng thể. Khi đó, người bệnh ít khả năng chuyển nặng và tử vong sẽ ít đi.

Về việc mở giãn cách, ông cho biết thành phố dựa trên nguyên tắc an toàn, an toàn đến đâu mở đến đó. Do đó, thời gian tới, người dân thành phố phải sống trong điều kiện có dịch bệnh. Với sự chuẩn bị càng kỹ, TP.HCM sẽ theo tình hình thực tế để mở từng bước, đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người dân và bảo vệ kinh tế - xã hội.

Ông Mãi cho biết từ nay đến 15/9, TP.HCM sẽ tiếp tục các biện pháp như từ 23/8 đến nay. Tuy nhiên, có 2 điều chỉnh. Thứ nhất, hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng được mở đến xã phường thị trấn. Ở vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ. Ở vùng xanh, người dân có thể đi chợ 1 lần/tuần và khuyến khích người đã tiêm vaccine, có kháng thể nên là người đi chợ.

Rất hiểu và chia sẻ với bà con trong thời gian vừa qua

Tại buổi livestream đặc biệt tối nay, MC Quyền Linh đặt ra vấn đề nhiều người dân TP.HCM còn bức xúc về các gói hỗ trợ an sinh xã hội. Trong đó, MC Quyền Linh có nêu đến trường hợp 2 vợ chồng đều mất việc 3 tháng nay nhưng chưa nhận được tiền hỗ trợ hay câu chuyện giáo viên mầm non ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức gặp khó khăn nhưng chưa nhận được hỗ trợ.

Sau khi nghe câu chuyện trên, ông Phan Văn Mãi bày tỏ sự chia sẻ với người dân thành phố.

"Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ. Mong bà con hiểu chính quyền Thành phố đang rất nỗ lực", ông Mãi nói.

Ông Mãi cho biết, mỗi người đến với thành phố này có thể là lao động hay học tập nhưng đều có sự đóng góp cho thành phố. Đây chính là lực lượng tạo ra của cải vật chất, đóng góp cho địa phương. Nhưng khi giãn cách, nhiều người mất việc, mất thu nhập, dùng hết tiền tiết kiệm nên gặp khó khăn.

Theo đó, trước đây, TP.HCM có Nghị quyết 09 dành cho nhóm lao động tự do vì đối tượng này khi đó rất khó khăn. Nhưng sau đó, Thành phố thấy như vậy chưa đủ, như giáo viên mầm non không có trong nhóm này.

Vì vậy, Thành phố ra thêm gói thứ 2, mở thêm nhóm đối tượng nhưng cũng chưa đủ, số liệu thống kê cũng chưa chính xác. Quan điểm của lãnh đạo Thành phố là tất cả mọi người đang bị kẹt lại nên ai mất việc, không có thu nhập, khó khăn thì đều là đối tượng được hỗ trợ. Ban đầu, Thành phố hỗ trợ theo người nhưng đến đợt 2, thành phố hỗ trợ theo hộ.

Ông Mãi nhận định quá trình làm chính sách, chính quyền có lỗi vì nghiên cứu chưa đầy đủ nên 2 đợt không đồng nhất. Tuy nhiên, dù là gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho một người hay một hộ cũng chưa đủ mà chỉ giúp một phần.

Ông Mãi cho biết đến nay ngân sách Thành phố đã chi 4.800 tỷ đồng và số tiền vận động xã hội hóa khoảng 1.200 tỷ, tổng cả 2 nguồn khoảng 6.000 tỷ. Đồng thời, Thành phố cũng phát trên 1,6 triệu túi an sinh và gạo.

"Chúng tôi cố gắng tới ngày 10/9, Thành phố phát xong 14.000 tấn gạo cho bà con", ông Mãi nói.

Tại buổi đầu tiên lên sóng livestream với tư cách Chủ tich UBND TP.HCM, ông Phan Văn Mãi cũng gửi lời cảm ơn tới tấm lòng của bà con cả nước và người dân TP.HCM khi hỗ trợ, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn.

K.Vân

Giadinh.net.vn cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất