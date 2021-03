Chờ bạn nhậu ngủ say, người đàn ông ra phòng khách treo cổ tự tử

Ngày 26-3, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã bàn giao thi thể anh Lê Duy Hòa (37 tuổi; ngụ khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) cho gia đình mai táng sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Trước đó, tối 25-3, ông Lê Duy Trung (48 tuổi) từ nhà mình nhìn sang nhà em ruột là anh Lê Duy Hòa ở bên cạnh, thấy trời tối nhưng không bật điện nên qua xem thử. Khi vào nhà em mình, ông Trung bật điện lên xem thì hoảng hốt khi phát hiện anh Hòa đang trong tư thế treo cổ ngay tại phòng khách.

Trong khi đó, phía trong buồng có anh Lý Bùi Hà Trọng (37 tuổi; ngụ cùng địa phương) là bạn của anh Hòa đang trong cơn say rượu. Ngay sau đó, ông Trung hô hoán rồi cùng anh Trọng đưa em mình xuống đất nhưng anh Hòa đã tử vong.

Theo người dân địa phương, anh Hòa sống độc thân, khép kín, ít tiếp xúc với những người hàng xóm. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh với nội dung anh Hòa bi quan về cuộc sống.

