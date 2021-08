Chiến sĩ công an mừng sinh nhật con gái ngay tại hàng rào phong tỏa, cái vẫy tay từ xa khiến bao người thổn thức

Dịch Covid-19 bùng phát khiến những lực lượng tuyến đầu phải tạm xa gia đình, tạm gác lại cuộc sống thường nhật, chưa biết ngày nào hẹn trở lại. Mỗi dịp về thăm nhà, được ghé qua chút nhìn vợ con, cha mẹ là những giây phút vô cùng quý giá, hiếm hoi. Dù không thể ôm hôn những người thân yêu, chỉ dám đứng nhìn từ xa song nguồn sức mạnh to lớn từ sự sẻ chia của "hậu phương bé nhỏ" giúp người cán bộ có thêm động lực chiến đấu.

Như chiến sĩ công an dưới đây, dù bận rộn trên tuyến đầu chống dịch nhưng anh vẫn không quên sinh nhật của con gái nhỏ. Bức ảnh chụp 3 cha con thổi nến ngay tại hàng rào phong tỏa đã có sức lay động lớn sau khi chia sẻ trên mạng xã hội.

Không hoa, không băng rôn biển hiệu, cả gia đình đã "tổ chức" một bữa tiệc đơn sơ, giản dị ngay tại chốt. 2 bé gái cùng thắp nến, chờ đợi khoảnh khắc thổi bánh kem, trên đầu em nhỏ vẫn còn đội chiếc mũ chóp nhiều màu sắc.

3 cha con đón sinh nhật ngay tại hàng rào phong tỏa (Ảnh: Trương Minh Trí)





Phía bên kia hàng rào, người cha vẫn còn mặc sắc phục, ngồi bệt xuống đất lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc 2 cô con gái thổi nến. Người mẹ ở bên cạnh, ăn bận giản dị, đứng lặng nhìn 3 cha con. Có lẽ sự quấn quýt ấy khiến chị vui tới mức không nói nên lời.

Được biết, hình ảnh này do chính đồng chí Trương Minh Trí - công an xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, Long An chụp. Trong thời điểm giãn cách, bánh sinh nhật được đặt trong khu vực hàng rào. Anh Trí chỉ dám ngồi tự xa để thổi nến cùng con gái.

Có lẽ đây là chiếc bánh kem "giá trị" nhất mùa dịch (Ảnh: Trương Minh Trí)

Nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng đây là tấm ảnh "chân thực" nhất mùa dịch. Bởi đã và đang có hàng nghìn, hàng trăm chiến sĩ như anh Trí vẫn đang âm thâm đánh đổi hạnh phúc riêng của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh Tổ quốc giao.

- Tôi đã khóc khi xem tấm ảnh. 3 cha con ở ngay trước mặt mà ngỡ xa ngàn cây số. Các bé có một người cha thật tuyệt vời.

- Con trai mình cả tháng nay cũng không được ôm bố, thấy bố về là khóc riết đòi bám theo. Mà bố chỉ dám ghé qua nhà lấy thức ăn, nhìn con 1 2 phút rồi lại đi cả tháng.

- Bức ảnh nhiều ý nghĩa! Nếu bạn đang có một mái nhà để về, một bữa cơm sum vầy với bố mẹ thì bạn vẫn đang hạnh phúc hơn hàng triệu người ngoài kia đang hy sinh vì đất nước. Hãy trân trọng những khoảnh khắc đó.

