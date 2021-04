Cháy xưởng sản xuất ở Bắc Ninh khiến 3 công nhân tử vong

Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam, khu công nghiệp Vsip (xã Đại Đồng, huyện Tiên Du) khiến 3 công nhân tử vong.



Công ty xảy ra vụ cháy làm 3 công nhân tử vong

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16/4, đám cháy xuất hiện ở xưởng sản xuất của Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam - khu công nghiệp Vsip. Hoả hoạn khiến cả tầng 2 của xưởng sản xuất với diện tích gần 1.000 m2 bị cháy lớn. 3 công nhân tử vong tại chỗ gồm: Chị Đ.T.T.H (sinh năm 1993 quê tại phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); anh M.V.K (sinh năm 1989, quê tại thôn Phú Linh, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và anh N.V.T (sinh năm 1990, quê tại thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Sau gần một giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, ngăn không cho cháy lan sang khu vực xung quanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du, Công an thị xã Từ Sơn và các cơ quan chức năng đã huy động lự lượng xuống hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đám cháy lớn, vào thời điểm đêm muộn, tại tầng 2 của nhà xưởng, khó tiếp cận hiện trường nên công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và thống kê thiệt hại sau vụ cháy.

Nhật Tân