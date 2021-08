Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày

Cụ thể, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại các địa bàn thành phố, thị xã: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên kể từ 0h ngày 1/9 đến hết ngày 15/9 và thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Tiếp tục thực hiện tăng cường giãn cách xã hội trên địa bàn 15 phường thuộc các thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên trong thời gian nêu trên.

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi các huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo kể từ 0h ngày 1/9 đến hết ngày 5/9 theo Chỉ thị số 16; không thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Sau ngày 5/9, căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên từng địa bàn sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện các hình thức giãn cách xã hội và biện pháp phòng, chống dịch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Lực lượng chức năng cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa ở Bình Dương.

Các địa phương tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần "ai ở đâu ở đó"; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.

Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án đối phó với tình hình dịch bệnh và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở "mức cao hơn" và không được "chậm hơn" khi xử lý tình huống; đồng thời, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để giảm mạnh "vùng đỏ", "xanh hóa" địa bàn, xây dựng và bảo vệ "vùng xanh", sớm đưa các địa phương về trạng thái "bình thường mới".

Trong ngày, Bình Dương ghi nhận 4.530 ca mắc mới. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 114.788 ca mắc COVID-19. Trong đó, 7.470 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 22.877 ca bệnh phát hiện trong Khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 51.784 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 32.576 ca trong cộng đồng.

Hiện tại, tỉnh đang có 1.354 khu vực phong tỏa (tập trung nhiều ở Dĩ An 606 điểm, Thuận An 260 điểm, Thủ Dầu Một 181 điểm, Bến Cát 148 điểm, Tân Uyên 102 điểm) với 126.002 người trong khu vực phong tỏa.

Ngọc Quyên

