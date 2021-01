Bình Dương: "Hiệp sĩ" bị trọng thương trong lúc đuổi theo kẻ trộm xe máy

Ngày 4/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, "hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên, thành viên Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường An Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM). Anh Nguyên gặp tai nạn do đối tượng trộm cắp dùng bình xịt hơi cay tấn công.



"Hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Theo đó, tối 30/12/2020, anh Nguyễn Văn Gấm (29 tuổi, quê An Giang) để xe máy trước nhà ở đường Nguyễn Tri Phương (khu phố 4, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) thì bị đối tượng Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng đồng bọn trộm.

Khi Tính thực hiện xong hành vi thì bị công an bắt quả tang, khống chế bắt giữ. Thấy vậy, đồng bọn của Tính tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, "hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên cùng đồng đội nhanh chóng đuổi theo thì bất ngờ bị tên trộm đã dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt khiến anh Nguyên choáng váng, ngã vào dải phân cách làm gãy xương đòn vai, bất tỉnh tại chỗ và được đồng đội đưa đi cấp cứu.

"Hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên là dân phòng của phường An Bình đồng thời là thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm được hơn 6 năm. Anh đã được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng trên 30 giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Cuối năm 2020, "hiệp sĩ" Nguyên được UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngọc Quyên