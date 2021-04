Biển chào khu du lịch viết theo Google dịch

Chiều 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chụp một tấm biển với nội dung: "Biển Cồn Vành hẹn gặp lại. Sea Alcohol Rim See You Again". Phần tiếng Anh là dịch thô từng từ từ tiếng Việt.

Tấm biển viết theo Google dịch.

Nhiều người đoán rằng đơn vị làm tấm biển này đã dùng Google dịch để viết phần tiếng Anh. Khi đó, "Biển Cồn Vành" được dịch thành "Sea Alcohol Rim", thay vì viết đúng là "Con Vanh Beach".

"Nếu Cồn Vành mà viết hoa thì đã không bị dịch sai", một tài khoản Facebook bình luận.

Tấm biển được sửa lại.

Ông Tô Mạnh Biên - Trưởng ban quản lý khu du lịch Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình) - cho biết tấm biển được dựng lên để chào đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Chiều 11/4, khi đơn vị thi công mang biển ra chuẩn bị dựng lên thì được một số giáo viên và học sinh phát hiện dòng chữ tiếng Anh dịch sai.

Sau khi biết sự việc, Ban quản lý khu du lịch Cồn Vành đã yêu cầu tháo dỡ tấm biển trên và cho sửa, in lại. Chiều cùng ngày, một tấm biển mới đúng ngữ pháp đã được dựng lên.

