Bến Tre sớm trở về trạng thái bình thường mới với ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch

Hình ảnh người dân hoàn thành xét nghiệm và nhận được kết quả xét nghiệm có QR code

Đến 10/9/2021, trên toàn bộ tỉnh Bến Tre đã thực hiện xét nghiệm đồng loạt qua nhiều vòng, cách nhau mỗi 72h cho 273.636 mẫu đại diện cho 1.094.544 nhân khẩu trên toàn tỉnh với ghi nhận 7 "vùng xanh an toàn". Hàng triệu người dân bắt đầu giai đoạn bình thường mới với ứng dụng giải pháp công nghệ không tốn kém, trong khi chưa có đủ vắc xin.



Cuộc sống của người dân trở lại bình thường, xe cộ lưu thông

Hơn 142 phường, xã tại tỉnh Bến Tre đã trở thành những Pháo đài xanh an toàn. Chiến dịch Pháo đài xanh hiện đang hỗ trợ các doanh nghiệp trở lại sản xuất an toàn tại 2 khu công nghiệp lớn Giao Long, An Hiệp và gần 2.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Châu Thành. Trước đó, chương trình Pháo đài xanh đã thực hiện tại TP Bến Tre và các chợ đầu mối, chợ dân sinh, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, giao thông vận tải... trên TP Bến Tre đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Hình ảnh chợ hoạt động trở lại, người dân đi mua sắm

Hình ảnh người dân đang được xét nghiệm covid ngay ngắn, trật tự

PV

