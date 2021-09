Bắt giam người đánh công an khi bị nhắc nhở ăn nhậu

Ngày 3/9, Lê Văn Nhân, 42 tuổi, trú khóm An Thạnh A, phường An Lộc, bị Công an TP Hồng Ngự (Đồng Tháp) khởi tố, bắt giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lê Văn Nhân. Ảnh: Công an

Theo điều tra, ông Nhân vừa hoàn thành cách ly tập trung tại huyện Phú Tân, An Giang, được cho về nhà theo dõi sức khỏe.

Khoảng 11h ngày 30/8, người này cùng ba người khác tổ chức nhậu tại một nhà trọ ở phường An Thạnh.

Công an phường An Thạnh phối hợp với tổ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 đến kiểm tra, phát hiện đã vi phạm việc cách ly tại nhà và Chỉ thị 16. Khi cơ quan chức năng giải thích, nhắc nhở nhưng ông Nhân lại có lời lẽ thô tục, nhục mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng mời ông Nhân về trụ sở làm việc, song ông không chấp hành, còn đánh Phó trưởng Công an phường An Thạnh Đặng Hoàng Nam và một cán bộ khác bị thương ở bụng, trầy xước da vùng mặt…

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồng Ngự đã khống chế, đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại công an, ông Nhân khai do đã uống rượu, không kiềm chế được bản thân nên tấn công hai công an.

Theo VietNamNet

