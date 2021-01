Băng tuyết xuất hiện tại nhiều nơi, Ủy ban ATGT Quốc gia ra công điện khẩn

Cảnh báo các phương tiện lên núi ngắm tuyết



Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công điện khẩn yêu cầu tăng cường giải pháp đảm bảo ATGT trong điều kiện băng tuyết.

Theo đó, để hạn chế, ngăn ngừa những vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra trong điều kiện có băng tuyết, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Bộ GTVT và Chủ tịch UBND các tỉnh chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN và Sở GTVT tại địa phương có xảy ra hiện tượng băng tuyết bao phủ trên các tuyến đường bộ khẩn trương phối hợp lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo ATGT.

Cụ thể, cần nắm bắt tình hình, thông tin và cảnh báo tình hình băng tuyết trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên đường trước khi vào khu vực có băng, tuyết; hướng dẫn và tổ chức giao thông hợp lý như giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn, sử dụng đèn...

Đường trơn, xe mất tay lái đâm vào vách núi. Ảnh: Trung Thanh

Đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện để dọn dẹp băng tuyết đóng trên mặt đường, hạn chế lưu thông khi tình hình trở nên nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, nghiên cứu ban hành quy định về tổ chức giao thông và hướng dẫn về bảo đảm khi có băng, tuyết để triển khai thực hiện khi có tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Những ngày này, nhiều địa phương các tỉnh phía Bắc liên tiếp có các đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc, khiến nền nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi đã có băng giá.

Nhiều phương tiện gặp sự cố trong ngày 11/1 do đường trơn. Ảnh: Đức Phương

Thông tin băng tuyết xuất hiện được lan truyền khắp nơi, mỗi ngày, tại điểm được đồn đoán có tuyết tại Lạng Sơn, Lào Cai... đều có hàng nghìn người đổ khiến lực lượng CSGT phải vất vả điều tiết giao thông.

Hai ngày qua, đỉnh núi Ô Quy Hồ (giáp ranh hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu) và xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) xuất hiện tuyết rơi. Một số phương tiện lên hai khu vực này gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, CSGT tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng chốt chân đèo Ô Quy Hồ để phân luồng, hạn chế các phương tiện lên núi ngắm tuyết...

Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh những TNGT đáng tiếc, Cục CSGT khuyến cáo, du khách đi ngắm băng tuyết nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng, trơn trượt. Do hệ thống an toàn của xe, nhất là lốp xe tại Việt Nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng.

CSGT ngăn các phương tiện đi vào khu vực mặt đường bị đóng băng. Ảnh: C08

Nếu phải lưu thông khi trời băng tuyết, người điều khiển phương tiện cần thận trọng, chú ý quan sát, điều khiển xe tốc độ thấp ngay cả khi lên và xuống dốc, sử dụng đèn pha, đèn sương mù, đèn gầm khi đi chuyển trên đường, lưu tâm tại các đường cong cua, đèo dốc.

Những tổn thất ban đầu do rét đậm, rét hại ở miền núi phía Bắc

Mưa tuyết là dạng thời tiết vô cùng bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông, đặc biệt trên các cung đường miền núi khi tuyết đóng dày gây trơn trượt.

Dự báo mưa tuyết ở Y Tý và dãy núi Hoàng Liên Sơn sẽ tiếp tục rơi nhiều hơn và lan xuống trung tâm thị xã Sa Pa.

Mưa tuyết phủ trắng nhiều nơi ở Y Tý, Lào Cai.

Tại Yên Bái, từ ngày 9-11/1, tại một số xã của huyện Trạm Tấu, đỉnh đèo Khau Phạ (huyện Mù Cang Chải) băng giá, sương muối và sương mù dày đặc đã xuất hiện. Các khu vực có xuất hiện băng giá, sương muối và sương mù chủ yếu thuộc các điểm độ cao trên 1.600m như Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Làng Nhì.

Tại Điện Biên, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, đặc biệt tại các huyện vùng cao đã gây nên những tổn thất ban đầu đáng tiếc đối với chăn nuôi của người dân. Thống kê nhanh đến ngày 11/1, bốn xã Quài Tở, Tênh Phông, Pú Xi, Tỏa Tình của huyện Tuần Giáo đã có 7 con trâu, bò bị chết rét.

Trong khi đó, thông tin từ Công ty Điện lực Sơn La cho biết từ ngày 10/1 đến nay, nhiệt độ ở các huyện vùng cao tỉnh Sơn La giảm mạnh, có nơi xuống 1 độ nên đã xuất hiện sương muối, băng giá và hiện tượng băng tuyết phủ kín cành cây, mặt đất gây ảnh hưởng đến hệ thống công trình lưới điện.

Băng giá dày đặc đoạn đèo Ô Quý Hồ thuộc địa phận tỉnh Lai Châu đi Sa Pa. Ảnh: Nguyễn Oanh

Đặc biệt, băng giá đã đóng băng trên đường dây, sứ và trạm biến áp khiến trên 1.680 khách hàng của 27 trạm biến áp thuộc các xã Xím Vàng, Làng Chếu, Hang Chú, Tà Xùa, Háng Đồng (huyện Bắc Yên) bị gián đoạn việc cung cấp điện.

Tại vùng trọng điểm giá rét ở các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu… người dân đã phải dùng nhiều cách để vượt qua giá rét.

Người dân hạn chế đi ra đồng, lên nương rẫy mà quây quần trong nhà cùng gia đình. Ban ngày, việc đốt lửa được người dân coi là biện pháp hữu hiệu nhất.

Trên dọc tuyến Quốc lộ 12 nối thành phố Điện Biên Phủ với huyện Mường Chà, Quốc lộ 4H từ huyện Mường Chà đi Mường Nhé và huyện Nậm Pồ, tại các xã vùng biên thuộc khu vực lòng chảo Mường Thanh, nhiều hộ dân đã đốt những đống củi to để sưởi ấm. Nhiều người đi xe máy trên các tuyến đường này cũng dừng lại để sưởi.

Người dân sưởi ấm để chống rét.

Tại các bản làng, người dân đốt những đống lửa trong sân, vườn để xua đi cái lạnh buốt giá. Người dân mua thêm chăn đệm, quần áo ấm, khăn quàng cổ, đóng chặt các cửa tránh gió lùa vào nhà.

Những kinh nghiệm khi lưu thông trên đường gặp băng tuyết Tuyệt đối tránh làm nóng xe ở những khu vực khép kín. Khí CO thoát ra từ ống xả ô tô là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tử vong đáng tiếc. Khi di chuyển, luôn giữ bình xăng còn ít nhất một nửa để tránh tình trạng bị cô lập ở một nơi nào đó mà không có nguồn nhiệt hay phương tiện thoát ra. Luôn để ý vệ sinh ống xả, tránh nước đóng băng gây tắc. Khi điều này xảy ra, khí thải độc hại có thể lọt vào khoang lái gây ra những rủi ro chết người. Trước khi dừng xe lâu, nên dựng cần gạt mưa để tránh tuyết nặng gây gãy. Sau khi đỗ, nếu kính lái đọng tuyết nhiều, cần tránh gạt bằng cần có thể gây cháy mô tơ điện. Thay vào đó, hãy tự tay vệ sinh sạch tuyết trước khi khởi hành. Trong trường hợp bị kẹt quá lâu, có thể do tắc đường, không nên lạm dụng hệ thống sưởi, mà chỉ sử dụng vừa đủ để xe không bị đóng băng. Ở những tình huống này, điều quan trọng hơn cả là giữ ấm cơ thể và bảo đảm có đủ thực phẩm trong thời gian chờ đợi.

Nhật Tân