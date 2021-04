Bạn học mang hoa hồng trắng tiễn biệt bé gái 10 tuổi tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội

Chiều ngày 4/4, hàng trăm người dân cùng người thân có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, Hà Nội gửi lời tiễn biệt 4 nạn nhân trong cùng gia đình tử vong trong vụ hoả hoạn tại số 311 phố Tôn Đức Thắng rạng sáng cùng ngày.

Những vòng hoa được xếp thành hàng dài bên ngoài cửa nhà tang lễ. Cáo phó được người thân dán ngay cổng sau khi thi thể cả 4 nạn nhân xấu số được đưa về đây. Chịu nỗi đau mất mát quá lớn, nhiều người trong cùng gia đình không kìm được nước mắt.

Các nạn nhân trong vụ việc đau lòng gồm: ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940); chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi), là con gái của ông Thi. Anh Đinh Hùng Vỹ (SN 1983, là chồng của chị Hồng), nạn nhân thứ 4 là cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).

Đau xót hơn trong số các nạn nhân có bé gái mới 10 tuổi cùng cháu bé đang trong bụng mẹ chưa đầy 3 tháng tuổi. Hàng trăm người đến viếng khiến các lối ra vào nhà tang lễ chật kín. Bên trong linh cữu 4 nạn nhân xếp thành hàng dài khiến ai ai cũng xót xa, không khí tang thương bao trùm nơi đây.

Thi thể các nạn nhân trong vụ hoả hoạn được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa để lo hậu sự.





Anh Minh Quang (người thân của gia đình nạn nhân) cho biết, khoảng 0h45 cùng ngày, anh nhận được điện thoại từ em gái của ông Thi báo tin về vụ hoả hoạn nên đã vội vã đến hiện trường. Tuy nhiên, khi anh đến nơi, ngọn lửa lớn đã bao trùm cả căn nhà 3 tầng, 10 xe cứu hoả đang nỗ lực dập lửa nhưng không được.



"Lúc đó, cả nhà bác tôi có 4 người gồm bác, anh, chị và 1 cháu bé 10 tuổi đã chạy lên hết tầng 3, chị tôi còn đang mang bầu một bé trai nữa. Nhìn thấy người thân gặp nguy hiểm mà tôi không thể cứu được, lửa quá to, ngôi nhà được xây kiên cố, chuồng cọp lại không có cửa thoát hiểm", anh Quang xót xa kể lại.

Theo anh Quang, ngọn lửa cháy từ tầng 2 sau đó lan lên tầng 3, bản thân anh nghĩ do chập cháy nổ vào bỉm nên mới gây ra sự việc trên.

Linh cữu 4 nạn nhân xếp thành hàng dài khiến ai ai cũng xót xa.





Chị Lâm Thị Hân (người thân các nạn nhân) cũng cho hay, khi đến hiện trường hay nghe tin cả nhà em họ đã không qua khỏi, chị suy sụp, đứng không vững.

"Em nó vừa nói với tôi mang thai cháu thứ hai. Hôm trước vừa đi siêu âm về hồ hởi lắm, Hồng còn khoe với tôi là em mang thai được con trai rồi, bác sĩ bảo thai nhi khoẻ, nhưng em ấy đang bị ốm nghén nên hơi mệt. Giờ lại chết cả gia đình như thế này, thật không thể tưởng tượng nổi", chị Hân nghẹn ngào.

Chị Lâm Thị Hân đau đớn trước sự việc mất người thân.





Trong chiều nay, nhiều thầy cô, phụ huynh, học sinh lớp 4A2 nơi bé Tuệ Mẫn theo học đã đến tiễn biệt bé gái này lần cuối. Mọi người ai nấy cầm theo bông hồng trắng đặt lên linh cữu bé Tuệ Mẫn với nỗi đau chất chứa mong bé gái được siêu thoát.

Chị Lê Thị Hường (45 tuổi, một phụ huynh học sinh trong lớp) bật khóc cho biết: "Khi nghe tin con tử vong cùng cha mẹ, người thân chúng tôi rất đau xót. Đây là nỗi đau không chỉ gia đình mà còn với nhà trường, các bạn học của con. Ở lớp chúng tôi nghe giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn học chia sẻ Tuệ Mẫn học giỏi, chăm ngoan".

Xót xa những bông hồng trắng ly biệt...





Theo người thân, trong chiều nay sau khi tổ chức lễ viếng tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, người thân sẽ đưa thi thể các nạn nhân về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn, Trung tá Nguyễn Minh Thành, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa chia sẻ, nhận được tin báo cháy, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các lực lượng: Đội Điều tra tổng hợp, Đội Kỹ thuật hình sự, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường Hàng Bột khẩn trương có mặt hiện trường tiến hành chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn và cứu tài sản...

Khi đến hiện trường, đám cháy đã lan ra các tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng tum; cửa cuốn tại tầng 1 trong trạng thái khóa, chỉ có một lối tiếp cận duy nhất. Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo tập trung ưu tiên công tác tìm kiếm, cứu người bị nạn, cho triển khai phá cửa cuốn và sử dụng các lăng chữa cháy công suất cao tiến vào trong để chữa cháy và kết hợp tìm kiếm người bị nạn.

Lửa lúc đó rất lớn, bao trùm toàn bộ tầng 2 lên đến tầng 4 của căn nhà. Nhận định các lối tiếp cận xung quanh khó, để tránh việc cháy lan, Công an quận Đống Đa báo cáo TP Hà Nội xin chi viện lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của TP và lực lượng PCCC Công an quận Hoàn Kiếm.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn là nơi các nạn nhân sinh sống, vừa làm điểm kinh doanh đồ sơ sinh, các mặt hàng bày bán được xếp ở tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 2, 3 và tầng tum dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và chỗ sinh hoạt của gia đình.





Các lực lượng tại chỗ đã phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa, VKSND TP Hà Nội, VKSND quận Đống Đa, UBND phường Hàng Bột có mặt tại hiện trường, sử dụng 6 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, 1 xe thang và các phương tiện CNCH cấp cứu người bị nạn, tiến hành khám nghiệm và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan ra xung quanh. Đến 2h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Sau đó các đơn vị triển khai kiểm tra, dập tàn. Đến 3h40, công tác chữa cháy kết thúc.

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, người dân xung quanh đang tiến hành phá cửa cuốn. Ngay lối ra vào để 3 xe máy, 1 xe đạp, nếu xe máy bị cháy, có cả xăng rất nguy hiểm nên việc làm này đã phần nào làm giảm đi hậu quả của vụ việc.

Các thi thể nạn nhân ở sát bên nhau, nằm dưới 1 lớp tro và mảnh vụn của hàng hóa.





Tuy nhiên, do hộ gia đình này kinh doanh bỉm sữa, đồ trẻ em, với không gian đồ đạc, hàng hóa nhiều, toàn vật liệu dễ cháy nên gây rất khó khăn cho lực lượng tiếp cận nơi xảy ra cháy và cứu nạn, cứu hộ.

"Ngôi nhà là dạng nhà ống, xung quanh quây kín, phần diện tích nhà ở các tầng 2,3,4 sâu vào bên trong, tầng tum làm khung sắt không có lối thoát nên xe thang tới nhưng không tiếp cận được. Cầu thang bên trong nhỏ, để nhiều vật liệu dễ cháy như bỉm, thùng bìa các-tông... nên công tác tiếp cận thi thể các nạn nhân cũng gặp khó khăn", Trung tá Nguyễn Minh Thành thông tin.

Qua nắm thông tin từ hàng xóm được biết trong gia đình có 4 người đang mắc kẹt nên lực lượng CNCH tìm mọi cách vào sâu bên trong, lên các tầng trên nhưng do lượng bỉm ở căn nhà rất nhiều, chất ở các phòng và lối cầu thang lên nên lửa và khói độc bốc lên cao. Mặc dù cả 4 người đều tìm cách chạy lên tầng tum để thoát nạn song lực lượng chức năng dự đoán họ có thể bị chết ngạt do khói, khí độc.

Nhiều người dân khi phát hiện lửa cháy đã hô hoán cùng nhau phá cửa cuốn bên ngoài nhưng bất thành.





"Chúng tôi phát hiện các thi thể đều nằm ở khu vực tầng tum nhưng do cầu thang từ dưới lên tầng tum bằng khung sắt, các chiếu nghỉ bằng gỗ đã bị cháy hết nên việc đưa thi thể nạn nhân ra ngoài gặp nhiều khó khăn, không có đường đi", Trung tá Thành kể. Khi các cán bộ lên được tầng tum thì phát hiện thi thể của ông Thi và con rể là anh Đinh Hùng Vỹ, cả hai đều bị cháy, không còn nguyên vẹn. Đến 5h30 lực lượng chức năng mới có thể đưa hai thi thể này ra ngoài.

Được biết, ngày hôm trước gia đình vừa nhập hai xe tải bỉm nên ngoài số bỉm ở tầng 1, phòng kho ở gác xép, khu vực cầu thang thì trên tầng tum có 3 giá để hàng lớn cũng chất đầy bỉm. Chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981) và con gái Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2011) nằm giữa khe hở của các giá để bỉm, khi cháy bị số bỉm đổ đè lên nên lực lượng chức năng phải mất nhiều công sức và thời gian mới tìm ra thi thể hai mẹ con.

Hàng hoá bên trong ngôi nhà bị cháy đen được lực lượng chức năng bỏ ra ngoài cửa.





Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy, hai mẹ con chị Hồng nằm ôm nhau, mặt cháu bé úp vào ngực mẹ, cảnh tượng rất thương tâm. Đến khoảng 9h50 ngày 4/4, thi thể của chị Hồng, cháu Mẫn mới được đưa ra ngoài.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ cháy trên phố Tôn Đức Thắng Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở, ngành, Công an thành phố và các đơn vị liên quan truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Giao Sở LĐTB&XH chủ trì phối hợp với UBND quận Đống Đa cùng các đơn vị liên quan, hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân đảm bảo kịp thời, theo quy định. Sở Y tế, Công an thành phố, UBND quận Đống Đa thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh, môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy và hồ sơ liên quan đến các nạn nhân theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo UBND quận Đống Đa phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy...

Nhật Tân