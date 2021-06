Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 18/6, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 18/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 27-30 độ.

Hà Nội

Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; thấp nhất 28-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; thấp nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 34-37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất 24-27 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.

Theo các chuyên gia y tế, trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C, rất dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe như cháy nắng, chuột rút, ngất, say nắng... trong đó nguy hiểm nhất là sốc nhiệt. Để tránh sốc nhiệt, các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi ra đường nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống đủ nước, tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng; tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt... Ngoài ra, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

PV