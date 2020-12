Bắc Bộ lại giảm nhiệt: Hà Nội thấp nhất 9 độ C, Mẫu Sơn ghi nhận 2,1 độ C

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 6h sáng nay, Mẫu Sơn lạnh nhất cả nước với nhiệt độ 2,1 độ C, Sapa 3,2 độ C, Pha Đin (Điện Biên) và Đồng Văn cùng ở mức 4,8 độ C, Mộc Châu 6 độ C, Tam Đảo 6,5 độ C.



Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (20/12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5-5,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Ngoài ra: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-10 độ vĩ bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

