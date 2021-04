Anh thợ giày ở Huế nhặt được 5 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

Tối 16/4, Công an Tp Huế cho biết, Công an phường Phú Nhuận vừa tiến hành làm việc và trao trả lại số tài sản cho người đánh rơi là chị Phan Thị Thùy (SN 1989, trú 24 đường Phú Mộng, phường Kim Long, TP. Huế).

Công an phường Phú Nhuận trao trả lại tài sản cho chị Thùy.





Trước đó, anh Trương Văn Sơn (trú tại 41 Nguyễn Xuân Ôn, phường Thuận Lộc, TP Huế) nhặt được một cọc tiền mệnh giá 50 ngàn đồng (tổng cộng 5 triệu đồng) và một số thỏi son trên tuyến đường Đống Đa, phường Phú Nhuận (TP Huế).

Ngay sau đó, anh Trương Văn Sơn đã đến trình báo sự việc với Công an phường Phú Nhuận (Công an TP Huế). Công an phường Phú Nhuận đã tiến hành vào cuộc xác minh, qua đó xác định người đánh rơi tài sản là chị Phan Thị Thùy.

Tại buổi nhận lại tài sản, chị Phan Thị Thùy đã gửi lời cảm ơn trước hành động cao đẹp của anh Trương Văn Sơn, đồng thời viết thư cảm ơn gửi tới Công an phường Phú Nhuận.

Được biết, anh Trương Văn Sơn làm nghề thợ giày, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Hoàng Dũng