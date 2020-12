8 cuộn sắt lao từ container xuống đường đè bẹp xe máy đang lưu thông

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 2/12 trên đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe container mang BKS: 50LD-103.53 chở theo hàng chục cuộn sắt do tài xế 35 tuổi điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Thị Tươi theo hướng từ TP Dĩ An đi TP Thuận An.

Chiếc container chở nhiều cuộn sắt lao xuống đường

Khi xe lưu thông đến đoạn cua trên thì một số cuộn sắt rơi xuống đường, đè nát 1 xe máy chở hàng. Ghi nhận tại hiện trường, 8 cuộn sắt nặng hàng tấn rơi ra giữa đường, có cuộn văng vào bã đất nhà dân. Vụ tai nạn khiến xe máy của 1 người đàn ông chở hàng bị cuộn sắt đè nát, nhiều người đi đường may mắn thoát chết trong gang tấc.

Có 8 cuộn sắt lao xuống đườngCuộn sắt lao vào nhà dân

Cũng tại địa điểm này, vào trưa qua một xe container khác cũng ôm cua và bị lật ngang giữa đường, người dân phải phá cửa giải cứu tài xế.

Vào thời điểm này, hôm qua xảy ra vụ container lật giữa đường

Theo Tiền phong