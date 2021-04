1.670 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết ATGT quý I do Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức vào sáng nay (9/4), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT 1 Quốc gia cho biết, quý I (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/3/2021), cả nước xảy ra hơn 3.200 vụ TNGT, làm chết hơn 1.670 người, bị thương gần 2.400 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 263 vụ, tăng 33 người chết, giảm 183 người bị thương.



Có 30 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó, 9 địa phương giảm trên 30% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn 30 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2020. Trong đó, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 70% trở lên là: Lâm Đồng, Hà Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Quảng Bình.

Cũng trong những tháng đầu năm, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình là vụ TNGT tại Thanh Hóa, ngày 22/3 làm 7 người tử vong; 2 vụ TNGT ngày 16/3 tại Hòa Bình và Nghệ An làm 5 người chết và 3 người bị thương; vụ TNGT ngày 26/3 trên QL3 làm 3 người chết và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT khiến 7 người chết ở Thanh Hoá.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu tập trung đánh giá đúng thực trạng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp đảm bảo ATGT trên QL1 và các tuyến quốc lộ trọng điểm để kéo giảm tai nạn giao thông.

"Cần đánh giá rõ nguyên nhân TNGT tăng là do trạng thái tâm lý sau giãn cách hay do ý thức, văn hóa giao thông, do lãnh đạo quản lý nhà nước hay do hạ tầng xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Trong quý I, lực lượng CSGT các địa phương đã xử lý trên 853.000 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 828 tỷ đồng; tước trên 81.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 150.000 phương tiện các loại. Như vậy tính chung cả nước, chỉ trong 3 tháng vừa qua đã xử phạt hành chính trên 850 tỷ đồng.

