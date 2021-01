Cha già bật khóc khi đoàn tụ với con gái 15 tuổi bị bán sau 2 năm

Cô gái bị bán khi 13 tuổi

Mới đây, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã tiến phối hợp tổ chức Rồng Xanh giải cứu 2 nạn nhân trong vụ mua bán người. Trong đó, có nạn nhân Cụt Thị X. (SN 2005), trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Nghe thông tin lực lượng chức năng đã giải cứu được con gái ông Cụt Phò B., bố của X. không kìm được cảm xúc. Ông B. vội vàng bắt xe trong đêm vượt 300km từ huyện Kỳ Sơn xuống TP.Vinh. Cả đêm nằm trên xe ông không hề chợp mắt chỉ mong được gặp con sớm. Nhìn người cha gầy còm, xanh xao ngóng chờ giây phút được đoàn tụ với con ai cũng xót xa.

Theo ông B., ông có 4 người con, X. là con gái út ở trong nhà. Gia đình ông cũng thuộc hộ nghèo trong bản.

Đầu năm 2019, vì kinh tế gia đình khó khăn, nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của một người lạ, người đàn ông đó đã đồng ý cho X. đi làm công nhân ở miền Nam. Ông không ngờ kẻ đó đã nhẫn tâm bán con mình sang Trung Quốc.

Cụt Văn Út tại CQĐT.

Đầu tháng 12/2020, Cụt Thị X. may mắn được phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp tổ chức Rồng Xanh Trung Quốc giải cứu.

Theo thông tin từ CQĐT, vào tháng 8/2020, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin trình báo của gia đình Cụt Thị X. về việc con gái bị bán sang Trung Quốc. Khi bị mất tích vài ngày, X. có liên lạc về gia đình nhưng sau đó mất liên lạc. Nhận được tin báo, Công an Nghệ An đã phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện X. đang ở Trung Quốc. Đến tháng 12/2020, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, lực lượng chức năng xác minh tiến hành giải cứu. Sau khi về Việt Nam, X. được tiến hành cách ly tại Lạng Sơn và đưa về Nghệ An vào chiều 23/12.

Từ lời khai của X., Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra về đường dây mua bán người. Ngày 23/12, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Cụt Văn Út (SN 1988), trú tại bản Nà Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương về hành vi mua bán trẻ em.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Cụt Văn Út khai nhận đối tượng có quen biết với một người phụ nữ tên Vân (quê ở Thanh Chương) lấy chồng ở Trung Quốc. Vân đã cấu kết với Út đưa người sang Trung Quốc trái phép. Đưa mỗi người trót lọt, Út được Vân trả 5 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng trả cho gia đình từ 80 - 100 triệu đồng. Tháng 4/2019, Cụt Văn Út đã đến gặp gia đình X. dụ dỗ X đi làm ăn, đồng thời hứa sẽ đưa cho gia đình một khoản tiền để đi làm miền Nam. Tin lời Út, gia đình đã đồng ý để Xeo đi cùng Út. Sau khi đưa nạn nhân ra Lạng Sơn, Út liên hệ với Vân cho người về đón sang Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, Vân bán X. cho người đàn ông Trung Quốc 240 triệu đồng.

Phút đoàn tụ đẫm nước mắt

Trên đường đi, X. không hề biết mình bị bán sang Trung Quốc. Chỉ khi bị giam lỏng trong nhà chồng, cô gái này mới biết mình bị bắt bán. Lúc đầu, biết bị bán X. sốc nặng, tìm mọi cách liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, mãi đến tháng 7/2020, cô mới dùng được điện thoại và liên lạc về nhà.

Hành động của X. đã bị nhà chồng phát hiện và tịch thu điện thoại. Tháng 12/2020, sau nhiều nỗ lực xác minh, cơ quan chức năng đã điều tra được nơi ở của X. và giải cứu cô. Đợt này phòng Cảnh sát hình sự và tổ chức Rồng Xanh cũng giải cứu thêm Lương Thị B. (xã Hữu Khuông, Tương Dương) bị bán năm 2015.

Ông B. bật khóc khi nhìn thấy con gái bằng da, bằng thịt sau 2 năm "bặt vô âm tín".

Trông thấy bóng con gái bằng da bằng thịt, ông B. ôm chầm lấy con gái òa khóc như một đứa trẻ. Nhìn thấy cha già sau 2 năm xa cách, X. gục vào lòng bố nức nở. Ông luôn tự dằn vặt bản thân vì đã nghe lời dụ dỗ, vô tình đẩy con vào đường mua bán người. Suốt khoảng thời gian đó, ông đã đi tìm con khắp nơi. Hễ ai thông tin về con gái ông đều bỏ dở công việc để đi tìm.

X. cho biết, mình bị bán đi khi mới 15 tuổi, không người quen, không biết tiếng, cô trải qua những ngày tháng như địa ngục nơi xứ người. Cô gái luôn mong ngóng ngày trở về với gia đình.

