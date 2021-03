Xót xa gia cảnh 2 đứa trẻ có bố mất do tai nạn giao thông, mẹ bị tim bẩm sinh, ốm yếu

Ai cũng thương xót gia cảnh chị Nguyễn Thị Dung (trú tại tổ dân phố Phú Quang, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vốn mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nay đã phải chịu cảnh góa bụa. Chồng của chị đã ra đi vĩnh viên trong vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 10/3.

Đến thăm gia đình chị, trước mắt tôi là hình ảnh chị Dung đau đớn, vật vã. Căn nhà trống huơ trống hoắc giờ càng lạnh lẽo. Chị Dung gần như đổ gục người xuống trước bàn thờ chồng khóc lóc. Mất chồng ở tuổi 23, giờ chị gánh trên đôi vai hai đứa con thơ dại, một đứa lên 4 và một đứa mới hơn 2 tuổi.

Từ ngày chồng mất, chị Dung suy sụp hoàn toàn, mọi công việc đều phải nhờ mẹ lo toan

"Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi tối định mệnh đớn đau ấy. Hôm đó, khoảng hơn 21h tối, trên đường từ nhà ông bà nội về, do trời mưa phùn, quan sát không kỹ, trên chiếc xe máy chở ba mẹ con, chồng em đã không may tông trực diện vào chiếc xe container đậu ven đường" - chị Dung bần thần kể.

Đưa đôi mắt thê lương nhìn con rồi nhìn lên bàn thờ chồng, chị bảo chưa dám tin rằng anh lại bỏ ba mẹ con mà ra đi như vậy. Từ ngày anh đi, không đêm nào chị Dung ngủ được, chỉ vài phút chợp mắt lại thấy anh trở về. Hai đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe vẫn không hiểu sao người lớn khóc còn bố thì chỉ là hình ảnh trên bàn thờ.

Theo người thân cho biết, cuộc sống của chị Dung vốn gặp nhiều bất hạnh, khó khăn. Chị lận đận từ nhỏ, mẹ đẻ của chị là người tàn tật. Hai mẹ con chị sống chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của anh em, bà con, hàng xóm và tiền trợ cấp ít ỏi. Phía nhà chồng cũng chẳng khấm khá là bao. Sau khi làm 49 ngày cho bố chồng, mẹ chồng chị đi phụ hồ bị ngã từ trên mái nhà xuống đất và cũng đã ra đi để lại 3 anh em nhà chồng bơ vơ, bữa đói, bữa no.

2 đứa trẻ ngơ ngác trước bàn thờ bố khiến mọi người không thể cầm được nước mắt

Những mảnh đời bất hạnh gặp nhau, tưởng bù đắp những thiệt thòi, mất mát mà tuổi thơ cả hai đã phải chịu đựng, thế nhưng nghèo khó vẫn luôn bủa vây lấy đôi vợ chồng trẻ. Hơn 3 năm trước, vợ chồng chị Dung về ở với nhau. 2 đứa con là nguồn động viên lớn để vợ chồng chị gắng gượng vượt qua những khó khăn. Bất hạnh tưởng đã đi qua nhưng ông trời vẫn không buông tha cho những con người khốn khổ ấy.

Chị Dung lại mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Khi gặp cú sốc lớn này, chị suy sụp đến kiệt sức. Trong lời kể đứt quãng với nỗi đau quá lớn ấy, trái tim chị như bị bóp nghẹt, thở một cách khó nhọc.

Trong góc nhà, khuôn mặt mẹ chị Dung - người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi - hằn lên sự đau khổ, không giấu được niềm thương con, thương cháu đến đứt ruột gan. Bà thở dài: "Giá ông trời cho mẹ đi thay con, để con sống mà nuôi vợ, nuôi con thì mẹ cũng cam lòng", bà cứ ôm bàn thờ con mà than khóc.

Chia sẻ với PV về hoàn cảnh gia đình nhà chị Dung, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết: "Gia đình cháu Dung thật sự vô cùng khó khăn. Hoàng - chồng Dung mồ côi bố mẹ khi còn nhỏ, anh em đùm bọc nhau lớn lên. Hoàng lập gia đình chưa được bao lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng, để lại vợ trẻ và hai con thơ.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cũng phát động cùng với Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… để kêu gọi giúp đỡ gia đình Dung vượt qua khó khăn trước mắt. Chúng tôi cũng mong mọi người quan tâm và giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình họ".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Dung - Mã số 645 xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố Phú Quang, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 645 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 645 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0335403406. 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi Mã số 645

Gia Hân