Những tấm lòng hảo tâm đến với cậu bé bụng to như trống mồ côi cha

Có mặt ở tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội sau đợt điều trị, chị Cù Thị Đông cùng con trai Nguyễn Trọng Hiếu đã rất vui mừng khi nhận thêm những sự sẻ chia của bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo. Chị Đông cho biết, hai mẹ con chị vừa trở về sau đợt điều trị. Hiện tại sức khỏe của Hiếu đã ổn hơn trước, bụng cháu đỡ to, ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Trước đó, hoàn cảnh của Hiếu đã được đăng tải ở chuyên mục Vòng tay nhân ái (MS 615) với bài viết "Nghẹn lòng cậu bé mồ côi cha, bụng to như trống vì bệnh tật". Cháu Hiếu mất bố khi mới được 18 tháng 2 ngày tuổi. Hiếu cùng với mẹ ở cùng ông bà nội đã già yếu nên không hỗ trợ được nhiều.

Là mẹ đơn thân lại đằng đẵng theo con điều trị suốt một thời gian dài nên gần như chị Đông đã kiệt sức. Dù đã có bảo hiểm xã hội nhưng tiền thuốc điều trị ngoài của Hiếu cũng là khoản tiền quá lớn với thu nhập của chị Đông.

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (bên trái) trao tiền cho mẹ con chị Đông

Cơ thể của Nguyễn Trọng Hiếu do mắc phải virus EBV từ khi còn nhỏ đã dần biến dạng với chiếc bụng to như trống, gan to, lách to…, trong khi chân tay của cháu lại gầy khẳng khiu. Bệnh tình của Hiếu ngày một nặng khiến Hiếu thở từng nhịp khó nhọc, nặng nề.

Theo các bác sĩ, căn bệnh nhiễm virus EBV của Hiếu mắc phải gắn cả cuộc đời. Các bác sĩ cho biết, virus EBV nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như vỡ lách. Người bệnh cũng sẽ gặp phải một số biến chứng khác khi nhiễm EBV như vàng da, phát ban, viêm tụy, co giật… Ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, EBV còn liên quan tới một số dạng ung thư…

Sức khỏe của Hiếu đã đỡ hơn. Ảnh PT

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc ở khắp mọi miền Tổ quốc đã biết đến hoàn cảnh của Hiếu. Cũng nhờ vậy, Hiếu có thêm động lực để điều trị bệnh. Ngoài những hỗ trợ gia đình nhận trực tiếp, qua tài khoản của Báo, cháu Hiếu nhận được số tiền 6.663.615 đồng từ bạn đọc hảo tâm.

Nhận số tiền từ bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản báo, chị Đông xúc động xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chuyên mục Vòng tay nhân ái đã kết nối gia đình với những nhà hảo tâm. Đồng thời, chị cũng xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã sẻ chia cho cháu thời gian qua.

Những ngày cận kề Tết, hai mẹ con chị Đông vẫn dắt díu nhau đi viện điều trị theo lịch của bác sĩ. Thế nhưng, có sự quan tâm của mọi người, mẹ con chị phần nào đã bớt đi được chút lo âu trên hành trình giành giật sự sống cho con. Tích cực thăm khám cho con theo định kỳ của bác sĩ, từng ngày thấy sức khỏe của con tốt dần lên, người mẹ đơn thân ấy vô cùng vui mừng.

P.Thuận