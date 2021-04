Thịt chuột đắt hơn thịt lợn, rau ngót rừng đắt hơn bò Mỹ

Giá chuột đồng đắt hơn thịt lợn

Chuột đồng là món ăn ‘khoái khẩu’ của nhiều người, nhất là người dân ở miền Tây. Tại các quán nhậu, chuột được chế biến thành các món như nướng, chiên, xào lá cách,... với giá từ 80.000-120.000 đồng/đĩa.

Chuột chiên trong một quán nhậu ở Cần Thơ. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện nhiều địa phương ở ĐBSCL đang thu hoạch vụ Đông Xuân khiến giá thịt chuột đồng ở đây giảm so với hồi trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo Báo Tiền Phong, giá chuột đồng tại ĐBSCL vẫn ở mức cao, tương đương hoặc cao hơn thịt heo. Hiện chuột đồng loại 1 (6-7 con/kg) có giá 80.000 đồng/kg, chuột loại 2 thấp hơn với 70.000 đồng/kg, còn loại nhỏ nhất là 60.000 đồng/kg. Mức giá này đã giảm khoảng 20.000 đồng so với thời điểm trước Tết. Thời điểm đó, nguồn cung chuột khan hiếm, có lúc giá tăng lên 120.000 đồng/kg.

Rau ngót rừng về Hà Nội, 200 nghìn/kg vẫn ‘cháy hàng’

Rau ngót rừng hay hoa rau ngót rừng, không còn quá mới lạ với người dân Thủ đô. Song loại rau rừng đặc sản này vẫn rất hút khách mỗi khi vào mùa dù giá vô cùng đắt đỏ, có thể nói là đắt nhất trong các loại rau rừng.

Hiện giá rau ngót rừng tại Hà Nội lên tới 180.000 đồng/kg rau, còn hoa rau ngót 200.000 đồng/kg, đắt hơn cả thịt ba chỉ bò Mỹ. Nếu so với giá gà công nghiệp, giá loại rau này đắt gấp 10 lần. So với năm ngoái, rau ngót năm nay giá đắt hơn khoảng 30.000-40.000 đồng/kg.

Hoa loa kèn vào vụ, người trồng thu trăm triệu

Hoa loa kèn còn gọi là hoa huệ tây hay hoa bách hợp. Loại hoa này được mệnh danh là "Nữ hoàng tháng Tư" và cứ đến mùa, loa kèn lại rợp phố Hà Nội. Ai cũng tranh thủ mua những bó ưng ý về cắm.

Loa kèn được mệnh danh là "Nữ hoàng tháng Tư"

Tại thủ phủ hoa Tây Tựu (Hà Nội), nông dân đang hối hả thu hoạch hoa loa kèn. Mỗi ngày, một hộ dân cắt được hàng nghìn bông. Hoa cắt đến đâu được mang đi tiêu thụ đến đó. Có hộ thu được cả trăm triệu đồng nhờ hoa loa kèn.

So với giá hoa đầu mùa là 300.000-350.000 đồng/100 bông thì nay giá hoa loa kèn đã giảm, có nơi chỉ còn 150.000-170.000 đồng/100 bông kèn chùm.

Hoa lê trắng ế ẩm, tiểu thương ngậm ngùi vứt bỏ

Báo Gia Đình & Xã Hội thông tin, cách đây hơn 1 tháng, hàng trăm tiểu thương từ Cao Bằng, Lạng Sơn ùn ùn đưa hàng nghìn cành hoa lê trắng (lê mắc cọp) xuống Thủ đô để chào bán. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến lượng hoa bán ra giảm sút nghiêm trọng so với mọi năm. Dù các tiểu thương đã giảm giá kịch sàn mỗi cành lê trắng nhưng khách chẳng màng tới. Do vậy, một lượng lớn hoa lê trắng bị ế ẩm, tiểu thương phải ngậm ngùi vứt bỏ đầy đường.

Theo nhiều tiểu thương, chưa năm nào hoa lê trắng mang từ các tỉnh thành miền núi phía Bắc xuống Thủ đô lại ế ẩm như năm nay. Việc hoa lê bị ế ẩm đã khiến không ít tiểu thương thua lỗ cả trăm triệu đồng.

Mận siêu khổng lồ nhập khẩu từ Úc gây sốt

Loại mận khủng được nhập khẩu từ Úc (còn có tên là mận khủng long) hiện được nhiều người săn mua. So với mận ta, loại mận này có kích thước, khối lượng to gấp 2-3 lần, cứ 6-7 quả sẽ đạt 1 kg. Khi quả chín sẽ cho một màu đỏ au đẹp mắt, thịt dày, cứng, ăn có vị ngọt thanh.

Mận siêu khổng lồ (Ảnh: Dân Trí)

Mận Úc hiện có giá từ 180.000-220.000 đồng/kg. Năm ngoái, vào cuối vụ, 1 kg mận Úc có giá tới 300.000 đồng.

Gạo ngon nhất thế giới ST25 bị làm giả tràn lan

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, thị trường gạo tại Hà Nội hiện có đến hàng chục loại gạo ST25 được các thương lái mời chào với giá từ 28.000-40.000 đồng/kg. Tuy cùng thương hiệu ST 25 nhưng đủ các loại mẫu mã, bao bì khác nhau. Ngoài các đại lý gạo, mạng xã hội cũng xuất hiện nhan nhản các cửa hàng, shop, cá nhân quảng bá rầm rộ và rao bán gạo ST25 "chính hãng".

Sau khi được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới, gạo ST25 bị mạo danh, làm giả tràn lan ở thị trường trong nước. Theo ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của thương hiệu lúa ST25, trên thị trường hiện có hàng chục loại gạo giả, nhái thương hiệu của ông.

Sản phẩm giải nhiệt mùa nóng giảm giá mạnh

Báo Người Lao Động phản ánh, các trung tâm điện máy tại TP.HCM đang triển khai các chương trình giảm giá, tặng quà... nhằm thu hút người tiêu dùng mua các sản phẩm giải nhiệt mùa nóng. Trong đó, điều hòa là mặt hàng được ưu đãi nhiều nhất với mức giảm từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Mặt hàng máy lạnh hút khách (Ảnh: Người Lao Động)

Bên cạnh đó, mặt hàng quạt điện, quạt điều hòa, quạt hơi nước cũng được nhiều siêu thị điện máy giảm giá đến 51% để kích cầu.

Cùng được mùa, nhót rớt giá, dứa được giá

Ghi nhận của PV Doanh Nghiệp và Tiếp Thị tại nơi trồng nhót lớn nhất Hà Nội (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ), năm nay, nhót được mùa nhưng doanh thu không cao. Giá nhót chín giảm so với mọi năm, giá bán buôn dao động từ 7.000-28.000 đồng/kg.

Trong khi đó, dù bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn nhưng vụ dứa năm nay, nông dân Lào Cai được mùa nhưng không lo mất giá. Theo Báo Dân Trí, thị trường dứa quả thương phẩm của tỉnh Lào Cai đang được tiêu thụ mạnh với giá từ 5.500-6.000 đồng/kg. Với mức giá này, người trồng dứa sẽ có lãi khá cao so với các năm trước.

Sầu riêng trái vụ, dừa khô Trà Vinh giá cao

Báo Tin Tức/TTXVN cho hay, tại Tiền Giang, sầu riêng đang vào vụ nghịch với giá tiêu thụ đứng ở mức rất cao, khoảng 90.000 đồng/kg. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, với năng suất bình quân 20 tấn/ha, mỗi hecta sầu riêng cho giá trị sản xuất đến 1,8 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân lãi không dưới 1 tỷ đồng.

Sầu riêng vụ nghịch có giá cao (Ảnh: Báo Tin Tức/TTXVN)

Còn tại Trà Vinh, giá dừa khô trong hơn 1 tuần nay đã lên "cơn sốt" từ 75.000 đồng/chục đang được các đại lý thu gom tại vườn với giá 85.000 đồng/chục. Giá dừa khô tăng, nhưng nguồn cung trong tỉnh vẫn không đủ cầu. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 3 đến nay, do thời tiết nắng nóng gay gắt nên nhu cầu nguồn dừa tươi tăng cao, đẩy giá dừa tươi lên 120.000 đồng/chục.

Giá cây Atisô Đà Lạt giảm mạnh

Theo Báo Tin Tức/TTXVN, hiện các nhà vườn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đang bắt đầu thu hoạch chính vụ cây Atisô với giá trung bình chỉ khoảng 50.000-60.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với những tháng trước đây.

Gần đây, giá các sản phẩm chế biến từ Atisô đều đồng loạt giảm mạnh. Hiện giá sản phẩm Atisô khô chỉ còn 180.000-200.000 đồng/kg, hoa Atisô tươi còn 50.000-60.000 đồng/kg, trước đây từ 300.000-400.000 đồng/kg. Nguyên nhân khiến Atisô Đà Lạt giảm giá mạnh đa phần do sức tiêu thụ kém, các sản phẩm từ Atisô tươi xuất khẩu giảm.

Theo VietNamNet