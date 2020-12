Thị trường quà Tết năm 2021 đa dạng nhưng sức mua giảm

Ghi nhận của PV tại các điểm bán hàng Tết truyền thống, các loại quà Tết đã bắt đầu được bày bán. Hàng hóa xuất hiện trong các gói quà Tết khá đa dạng như bánh kẹo, hoa quả đến các loại rượu ngoại. Tại các hệ thống siêu thị được đông đảo khách hàng tin tưởng như VinMart, Mega mark, Big C…, các gói hàng Tết chủ yếu có mức giá từ 150.000 đồng đến 1.500.000 đồng tùy vào kích thước, chủng loại. Do chưa sát thời điểm Tết nên hầu hết các gói hàng đều là các loại bánh kẹo, hoa quả khô và rượu vang, mứt Tết không giới hạn thời gian bảo quản.



Các giỏ quà Tết có giá từ 150.000 đồng đến vài triệu đồng đã bắt đầu được trưng bày tại hệ thống các chuỗi siêu thị.

Một nhân viên tại Mega Market Phạm Văn Đồng cho biết: "Thị trường quà Tết năm nay sẽ nhiều vào đầu tháng 1 tới đây để phục vụ nhu cầu khách hàng nhưng về cơ bản thì giá cả không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Giá của các loại quà Tết sẽ được niêm yết trên toàn hệ thống của siêu thị, tùy theo chất lượng và loại sản phẩm sẽ có giá riêng khác nhau. Tuy nhiên, thời điểm năm nay, do ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19 nên sức mua của người dân cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ những năm trước".

Khác với các siêu thị, trung tâm thương mại, tại các cửa hàng bán quà Tết và dịch vụ chọn quà Tết năm nay có sự "lên ngôi" của nhiều loại đặc sản khô như bào ngư, vây cá, đông trùng hạ thảo... Các loại quà Tết này có xuất xứ khá đa dạng tuy nhiên phần nhiều là từ Trung Quốc. Các loại quà Tết này có giá khá cao, dao động từ 1,5 triệu đến hàng chục triệu đồng cho một set quà.

Các loại hải sản khô đang tạo nên cơn sốt cho thị trường quà Tết năm nay.

Anh Nguyễn Việt Hải, chủ một đầu mối cung cấp hải sản khô đóng quà Tết cho biết: "Loại hàng đang hot trên thị trường hiện nay chính là bào ngư. Bào ngư ăn ngon, hương vị đậm đà, nhiều dinh dưỡng và quan trọng là khó đánh bắt, nên chúng xa xỉ là điểu hiển nhiên.

Bào ngư đông lạnh hay bào ngư đóng hộp nhập khẩu giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Loại bào ngư đắt nhất trên thị trường hiện nay là bào ngư cổ khiếu sấy khô Phú Quốc, giá từ 11 đến 15 triệu đồng/kg. Các loại bào ngư khô khác có giá trung bình khoảng 600.000 đồng/lạng".

Các nhãn hàng cũng đã bắt đầu tung ra thị trường các mẫu hàng riêng dành cho Tết 2021.

Khảo sát nhanh tâm lý mua sắm từ nhiều khách hàng, hầu hết đều có sự e dè hơn trong việc mua sắm các loại quà Tết. Chị Nguyễn Thị Hiền Phương (25 tuổi, phường Bạch Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Nếu như năm ngoái ở thời điểm này, mấy chị em trong phòng thường rủ nhau đi chọn quà Tết cho gia đình, người thân để tránh việc khách đổ xô đi mua ngày cận Tết thì năm nay, chị em chúng tôi lại không có ý định mua quá nhiều do kinh tế có phần eo hẹp và các loại bánh kẹo thì hầu như năm nào cũng như thế, nhiều khi mua quá nhiều về mình cũng dùng đến".

Không chỉ e dè trong mua sắm quà Tết mà nhiều khách hàng còn thay đổi thói quen chọn quà Tết. Thay vì mua các loại quà Tết được đóng gói sẵn, nhiều người dân lại chọn các loại quà handmade, trái cây, nông sản quê vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe lại có giá thành hợp lý.



Huy Hoàng