Sốt đất bùng phát: Khách ngập ngừng, cò dọa "không mua là tăng, là hết"

Giá tăng chóng mặt, cẩn thận cò giở chiêu trò

Trong vai nhà đầu tư đi tìm hiểu mua đất đón quy hoạch đô thị sông Hồng, phóng viên gặp gỡ nhiều môi giới bất động sản. Đặc điểm chung ở mỗi cuộc gặp, hầu hết lời rao được đưa ra đều với cơ hội sinh lời vô cùng lớn.

"Khu này gần dự án Vinhome Cổ Loa, sắp tới sẽ có cầu Tứ Liên, hạ tầng sẽ khang trang hơn nhiều khi có quy hoạch đô thị sông Hồng, giá đất chắc chắn sẽ tăng rất mạnh. Mới từ năm ngoái đến năm nay mà khu này tăng gấp đôi", một môi giới kỳ cựu khu vực Xuân Canh, Đông Anh nói.

Nhiều lô đất giá tăng vù vù, nhưng thị trường không ghi nhận nhiều giao dịch. Trong ảnh là một khu đất đấu giá ở khu Đông Anh, mức giá dao động là 60-80 triệu đồng/m2 (ảnh: N.M).





Anh này còn cho biết, quỹ đất rao bán cũng hạn hẹp, chỉ có một vài ô do nhà đầu cơ mua xong lướt sóng. Còn lại đa phần "thập thò", định bán nhưng khi thấy giá tăng lại không bán nữa, dù có khách "xuống tiền" luôn.

"Nếu chị không chốt nhanh sẽ mất cơ hội. Vừa rồi mấy khách hỏi rồi lại đi, đi rồi mấy hôm quay lại, đất thì tăng thêm mấy giá. Quỹ đất cũng không nhiều, khách hỏi nhiều lắm, người khác mua mất lại tiếc hùi hụi", anh môi giới tiếp tục chào mời.

Theo lời kể của anh cò đất kỳ cựu này, khu vực Đông Anh đã trải qua nhiều tăng giá, cách đây chưa đến chục năm một khu đất đấu giá ngay gần mặt đường to, giá khởi điểm 6 triệu đồng/m2, sau đó lên 30 triệu đồng/m2 và thời điểm này vào khoảng 60-80 triệu đồng/m2. Ở một số khu khác, giá đất trong làng, trong ngõ cũng 30-40 triệu đồng/m2.

Không chỉ anh này, gặp gỡ một số vài anh cò đất khác quanh khu vực này, loạt lời rao cũng như chiêu trò "lôi kéo" nhà đầu tư na ná nhau.

Trải qua nhiều đợt sốt đất, lực lượng cò đất ngày càng trở nên đông đảo. Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Đính - Tổng thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, nhiều cò mồi thường xuyên quy tụ, tập hợp ở một số khu vực, tạo ra sự sôi động, tung nhiều thông tin không có cơ sở, đẩy giá lên từng giờ, từng ngày để lôi kéo các nhà đầu tư vào cuộc.

Ông Đính cho rằng, đây không phải lực lượng môi giới bất động sản chuyên nghiệp đang hoạt động tại các sàn giao dịch chuyên nghiệp, uy tín.

Xử lý nghiêm chiêu trò tung tin đồn

Theo Nguyễn Văn Đính - Tổng thư ký Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường đất đai trên cả nước sau dịp Tết Nguyên đán đến nay vô cùng nhộn nhịp, sốt đất một cách "khó tin". Giá tăng chóng mặt, trung bình tăng 10% sau 1 tháng. Cục bộ một số nơi tăng 2-3 lần chỉ trong 1-2 tháng.

Trước hiện tượng tăng giá nêu trên, vị chuyên gia cho biết không ít người dân bỏ kinh doanh, bỏ sản xuất để lao vào đầu tư đất. Tiền gửi ngân hàng cũng được rút ra để đi đầu tư.

"Ở nhiều địa phương, xuất hiện hiện tượng tung tin không đúng sự thật về quy hoạch và phát triển dự án. Thậm chí lợi dụng những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Nhà nước, tạo dựng tài liệu giả để tung tin, tạo sóng. Điều này tác động rất xấu đến lợi ích của các nhà đầu tư thiếu kiến thức, kinh nghiệm", ông Đính bày tỏ lo ngại.

Một chuyên gia bất động sản khác còn cho biết, đội cò mồi rất lắm chiêu trò, có thể sắm nhiều vai để đẩy giá lên cao. Chiêu lừa này thường khiến người mua bị "hớ", tức mua bất động sản với giá cao hơn nhiều so với giá trị thực và giá thị trường. Thậm chí, nếu nhà đầu tư "non nớt" còn có thể mua phải bất động sản vướng mắc về pháp lý.

Mới đây, lãnh đạo Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết, hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau như: khi dân số tăng, kinh tế phát triển, công nghiệp hóa - đô thị hóa nhưng nguồn cung chưa kịp đáp ứng dẫn đến lệch pha cung cầu; do chuyển dịch dòng vốn đầu tư để đảm bảo an toàn khi các kênh đầu tư khác gặp khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh…; do giới đầu cơ bất động sản lợi dụng các yếu tố như chuẩn bị quy hoạch đô thị, chuẩn bị xây dựng các công trình hạ tầng, mở rộng đô thị gây nhiễu loạn thông tin để "thổi giá" nhằm thu lợi bất chính...

Bộ Xây dựng cho biết thời gian tới sẽ tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng lợi dụng thông tin (quy hoạch, nâng cấp đơn vị hành chính, chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật lớn đặc biệt là về hệ thống đường giao thông,…) để làm giá, đẩy giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính.

