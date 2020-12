Sở Công thương xác định có sự thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021?

Theo Sở Công thương, trong năm 2020, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 5 đơn vị thương mại trên địa bàn Thành phố về công tác chuẩn bị hàng hóa và công tác phòng chống dịch COVOD-19. Trong đó, tập trung kiểm tra đối với 165 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực an toàn hóa chất, an toàn điện, an toàn thực phẩm, hoạt động đa cấp, kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử, kinh doanh khí, vật liệu nổ công nghiệp...

Qua đó đã phát hiện, xử lý 57 đơn vị với tổng số tiền phạt 1.234.750.000 đồng.

Làm trưởng 01 đoàn và cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại UBND các quận, huyện, thị xã vào các dịp cao điểm.

Theo bà Lan: "Từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình, sự kiện tổ chức. Tập trung tuyên truyền, kiểm soát diễn biến dịch COVID-19 để kịp thời điều tiết cung cầu hàng hóa phục vụ cho người dân không để tình trạng thiếu hàng gia tăng đột biến. Phối hợp với các sở, ngành điều tiết hàng hóa vào Thành phố phục vụ người dân".