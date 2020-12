Sau Grab, đến lượt Gojek tăng giá cước, Be đổi chính sách thưởng

Vài ngày sau khi Grab tăng giá cước, tăng tỉ lệ chiết khấu với đối tác tài xế, đến lượt hãng xe công nghệ khác là Gojek vừa có thông báo gửi tới khách hàng về việc điều chỉnh tăng giá cước.

Theo đó, các dịch vụ GoRide, GoSend, GoFood (dịch vụ giao hàng, giao đồ ăn…) của hãng Gojek sẽ tăng giá cước tính từ 0 giờ ngày 12-12. Giá cước này đã bao gồm các loại thuế hiện hành theo luật định, trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tỉ lệ khấu trừ dành cho đối tác trên toàn bộ tổng doanh thu từ chuyến xe sẽ được điều chỉnh tương ứng, bao gồm thuế GTGT và mức phí dịch vụ 20% không đổi.

Gojek tăng giá cước một số dịch vụ từ 12-12. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, giá cước mới của Gojek đối với dịch vụ GoRide dưới 2km, ở Hà Nội tăng thêm 1.000 đồng, giá từ 12.000 đồng lên 13.000 đồng, còn TP HCM từ 10.000 đồng lên 11.000 đồng.

Đối với dịch vụ GoSend ở Hà Nội và TP HCM sẽ áp dụng giá 15.000 đồng với cự ly dưới 2km. Đối với GoFood, dưới 3km sẽ áp dụng mức giá 15.000 đồng, tăng 1.000 đồng so với trước đó…

Ngoài ra, Gojek còn thu phụ phí ban đêm 10.000 đồng đối với dịch vụ GoRide từ 22 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau, phụ phí này sẽ khấu trừ 20% phí dịch vụ. Dịch vụ GoFood thu phí gửi xe 5.000 đồng/đơn hàng (áp dụng cho những đơn hàng trong trung tâm thương mại và không khấu trừ thuế 20% phí dịch vụ) và sẽ thu phụ phí ban đêm từ 23 giờ đến 6 giờ hôm sau với giá 10.000 đồng/đơn hàng.

Để hỗ trợ đối tác tài xế tốt hơn, Gojek áp dụng một chương trình thưởng, theo đó mỗi đơn hàng GoFood sẽ được hoàn tiền 2% trên tổng doanh thu từ chuyến xe sau khi trừ phí nền tảng. Riêng các đối tác tài xế ở Hà Nội sẽ được hoàn tiền thêm 1% với mỗi đơn hàng GoRide. Hãng cho biết sẽ tiếp tục rà soát lại cơ cấu tính cước và đưa ra sự điều chỉnh phù hợp để bảo đảm giá cước của Gojek mang tính cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Be cũng thay đổi chính sách trả thưởng cho đối tác tài xế dịp cuối năm. Ảnh: Lam Giang

Một hãng xe công nghệ khác là Be cũng vừa triển khai nhiều chương trình thưởng dịp cuối năm dành cho tài xế, nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong giai đoạn Giáng Sinh và năm mới sắp đến.

Theo đó, các tài xế sẽ được tham gia cùng lúc 3 chương trình thưởng khác nhau: thưởng hoàn doanh thu của chương trình "Tài xế Be thân thiết"; thưởng tuần "Lái nhiều thưởng cao"; và thưởng Tết "cùng đón Tết về - lái Be nhận thưởng".

Tuy nhiên, vài ngày qua, một số tài xế chưa nắm rõ thông tin về từng chương trình thưởng nên đã có phản ánh tới hãng, đề nghị làm rõ các chương trình thưởng mới so với chính sách thưởng trước đó…

Đại diện Công ty CP Be Group (đơn vị sở hữu ứng dụng gọi xe Be) khẳng định, các chương trình thưởng mới công bố đang giúp tài xế tăng thu nhập trong năm mới. Đặc biệt, với các tài xế thân thiết đang ở các mức hạng Vàng, PRO và PRO+, chương trình "Tài xế Be thân thiết" từ quý 1-2021 sẽ tăng 2% mức thưởng so với hiện tại.

"Sau khi hoàn thành chương trình thưởng Tết, hãng sẽ tiếp tục bảo đảm mức thu nhập ổn định cho tài xế thông qua các chương trình thưởng mới phù hợp theo từng giai đoạn" – đại diện Be Group nói.

Theo NLĐ