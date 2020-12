Sát Giáng sinh, cửa hàng ồ ạt đại hạ giá cây thông Noel xuống 50.000 đồng vì đói khách

Thị trường đồ trang trí đang vào đợt sôi động nhất khi chỉ còn khoảng 1 tuần lễ nữa là đến ngày Giáng sinh. Như mọi năm, cây thông Noel vẫn là một mặt hàng được người tiêu dùng mua về để tự trang trí.

Nhiều chuyên nghiệp đã chuẩn bị số lượng lớn cây thông Noel đủ kích thước, màu sắc, chất liệu để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tùy chủng loại, mặt hàng này đang có giá bán từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng.

Đắt đỏ nhất là loại thông tươi được vận chuyển qua đường hàng không về Việt Nam, có giá vài triệu đồng. Thậm chí, cây thông tươi cao 7m có giá tới hơn 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số các loại cây thông Noel giá rẻ, hiện tại loại làm từ chất liệu nhựa, có chiều cao từ 60cm đến 1,5 mét đang được giảm giá mạnh trên các chợ mạng online để kích cầu, nhiều loại giảm giá tới 50%, về mức giá từ 50.000 đồng.

Khác biệt về chất liệu, cây thông Noel chất liệu nỉ cũng được giảm giá về còn 80.000 – 85.000 đồng. Để hút khách, nhiều gian hàng bán đồ trang trí trên các trang thương mại điện tử hoặc Facebook bán cây thông dạng nỉ theo combo kèm đồ trang trí hoặc đèn phát sáng với giá từ 150.000 – 180.000 đồng, giảm 20.000 đồng so với vài ngày trước.

Chợ mạng ồ ạt giảm giá cây thông Noel.

Nhiều cây thông Noel giá rẻ từ vài chục nghìn đồng đến 200.000 đồng.

"So với năm ngoái là đói khách, cũng không còn nhiều thời gian nên cửa hàng phải giảm giá để đẩy hàng và cạnh tranh nữa. Hai ngày mà bán được hơn 70 đơn cũng không hề tệ", Lan Chi, chủ một cửa hàng bán đồ trang trí Noel trên Facebook khoe.



Cũng nhộn nhịp cảnh mua bán đồ trang trí Noel, tại các con phố Hà Nội như Lương Văn Can, Hàng Mã, Yên Hòa… hàng loạt cây thông Noel, dây trang trí, hạt châu được bày biện vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, tại đây không có cảnh tượng xả hàng hay ưu đãi. Có chăng, một vài cửa hàng chỉ hỗ trợ phí vận chuyển cho khách mua những đơn hàng từ 4-5 triệu trở lên.

"Có lẽ hàng không bán được thì để lại sang năm bán, miễn là mẫu mã không quá lỗi thời nên nhiều cửa hàng không mặn mà giảm giá. Đi 3-4 cửa hàng tham khảo cùng loại cây thông Noel đã thấy mức giá chênh nhau lên tới cả trăm nghìn đồng, giá bán thậm chí còn cao hơn vài ngày trước. Nếu không mua sớm có lẽ giá sẽ càng cao", Thùy Anh, một vị khách chia sẻ khi đang chọn cây thông Noel tại Hàng Mã.

Cây thông nhựa giá rẻ.

Cây thông Noel trên hàng Mã.

Theo chủ một gian hàng kinh doanh đồ trang trí tại phố Yên Hòa, Cầu Giấy, nếu so sánh, giá của cây thông Noel cùng loại tại các cửa hàng đang chênh lệch không nhiều so với hàng online. Đơn cử, loại thông 3 lá cao 1m5 đang bán tại cửa hàng có giá 250.000 đồng, đắt hơn 50.000 đồng so với hàng trên mạng. Phần chênh lệch này là vì chi phí nhân công, mặt bằng.

"Chưa kể, càng sát Noel, nhân viên phải làm tăng ca hơn ngày thường, phần bù vào chi trả thêm giờ cũng không hề ít. Một số phụ kiện trang trí từ nước ngoài khó nhập về Việt Nam hơn, tốn nhiều chi phí hơn so với mọi năm do dịch Covid-19, nên dù năm nay ít khách nhưng cũng không thể giảm giá được hơn cho các loại hàng hóa", chủ cửa hàng chia sẻ.

Theo Hoàng Linh

Kinh Doanh & Phát Triển