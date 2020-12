Sắp Tết, nhiều mẫu ô tô khan hàng, tăng giá

Trong khi nhiều mẫu ô tô đang giảm giá nhằm kích cầu dịp cuối năm thì có không ít mẫu xe lội "ngược dòng" tăng giá, hiếm hàng.

Đơn cử gần đây, bảng giá mới của Kia Cerato vừa được cập nhật trên trang chủ Kia Việt Nam có sự khác biệt so với tháng trước. Cả 4 phiên bản của mẫu xe này đều tăng giá 10 triệu đồng so với giá tháng trước.

Cả 4 phiên bản của mẫu xe Kia Cerato đều tăng giá 10 triệu đồng so với giá tháng trước.

Các phiên bản Cerato 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium có giá mới lần lượt là 544 triệu, 584 triệu, 639 triệu và 685 triệu đồng. Giá xe tháng trước dao động từ 534 triệu đến 675 triệu đồng. Cộng với mức tăng 5 triệu đồng hồi tháng 11 thì đến nay sau 2 lần điều chỉnh, giá niêm yết của Cerato đã tăng tổng cộng tới 15 triệu đồng.



Cùng với Kia Creato, mẫu xe mới Kia Seltos thời điểm này cũng đang khan hiếm hàng. Thaco cho biết, do tác động từ đại dịch Covid-19 khiến cho hoạt động sản xuất và cung ứng linh kiện trên toàn cầu của Tập đoàn KIA bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này gây ra nhiều khó khăn, thách thức từ khâu đặt hàng, nhập khẩu linh kiện cho đến quá trình vận chuyển về Việt Nam để tiến hành sản xuất. Trong khi đó số lượng đơn đặt hàng của Kia Seltos tăng cao, nên vẫn xảy ra tình trạng khách hàng phải đợi thời gian khá dài mới được nhận xe, nhất là thời điểm cận Tết như hiện nay.

TC Motor mới công bố Hyundai Accent 2021 nhưng thực tế mẫu xe này đã được các showroom rục rịch bán từ giữa tháng 11. Mức giá niêm yết của model trên từ 426 - 542 triệu đồng, tuy nhiên số tiền khách cần bỏ ra để nhận được xe trong năm 2020 sẽ phải cộng thêm 15-20 triệu đồng tùy từng đại lý.

Hyundai Accent 2021 hiện đang đội giá từ 10 đến 20 triệu đồng tại đại lý.



Giá bán của Accent bản 1.4AT theo công bố là 501 triệu đồng, trong khi giá bán tại đại lý là 521 triệu đồng (tăng 20 triệu đồng).



Đáng chú ý là bản 1.4AT đặc biệt, mức tăng cao nhất của phiên bản này là gần 30 triệu đồng. Cụ thể, giá bán của xe tăng từ 542 triệu đồng lên 560 triệu đồng. Khách hàng khi mua xe sẽ được đại lý tặng thêm một số phụ kiện như phim cách nhiệt, camera hành trình.

Ở phân khúc xe sang, việc hưởng lợi từ Nghị định 70/2020/NĐ-CP trong nửa cuối năm 2020 áp dụng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ khiến hiện tại nhiều dòng xe Mercedes cũng trong tình trạng khan hàng do lượng khách đặt xe chạy trước bạ ngày một tăng cao.

Trao đổi với phóng viên, anh Vĩnh Nam, trưởng phòng kinh doanh tại một đại lý Mercedes ở TP.HCM cho biết, hiện tại các dòng xe Mercedes như GLC đang giữ nguyên giá bán, khách có thể mua thêm gói phụ kiện như chính hãng khoảng 15-30 triệu đồng. Các xe như GLC, GLE, GLS, V250, GLB đang hiếm hàng và gần như không còn hàng tồn vì khách đã đặt hết trước đó.

Các dòng xe Mercedes như GLC đang giữ nguyên giá bán.



Đánh giá về thị trường xe năm nay, anh Nam chia sẻ: "Năm nay tận dụng cơ hội xe lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi thuế trước bạ, nhiều doanh nghiệp cũng được ưu đãi về thuế nên họ tranh thủ đi mua xe. Mặc khác ở các lĩnh vực khác người dân không dám mang tiền đi đầu tư mùa dịch Covid nên thời điểm cuối năm họ dư tiền và nhiều người chọn sắm xe chơi Tết. Riêng về phía các hãng thời điểm này có thể đều thay đổi giá vì chênh lệch tỷ giá và lạm phát vào đầu năm".

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường xe trong tháng 11/2020 đạt 36.359 xe, bao gồm 28.755 xe du lịch 7.122 xe thương mại và 482 xe chuyên dụng. Trong đó, doanh số xe du lịch ghi nhận mức tăng trưởng 13%, xe chuyên dụng tăng 25% và xe thương mại giảm 5% so với tháng trước.

