Nở rộ dịch vụ người giúp việc Tết ở Hà Nội giá 500.000 đồng/người/ngày

Cụ thể, theo chia sẻ của các đơn vị cung cấp người giúp việc dịp Tết thì những khách hàng có nhu cầu thuê người giúp việc thường là những cơ sở kinh doanh xuyên Tết hoặc những hộ gia đình có nhiều trẻ nhỏ, chồng đi xa. Khác với mọi năm, năm nay nguồn cung người giúp việc cũng nhiều hơn.



Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng đơn vị Jupviec.vn cho biết: "Năm nay, do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều lao động không có nguồn thu nên tranh thủ dịp Tết để kiếm thêm, do đó số lao động ứng tuyển vào vị trí giúp việc Tết của chúng tôi tăng đột biến. Con số này tăng khoảng 50% so với năm trước".

Thị trường nhân viên giúp việc Tết năm nay khá sôi động.

Giá thành cho người giúp việc sẽ khác nhau tùy vào thời điểm thuê. Cụ thể, trước ngày 28 Tết và sau ngày mùng 6 giá tiền sẽ ít hơn. Khoảng thời gian này các đơn vị cung cấp giá thuê người giúp việc với mức từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/người/ngày. Khoảng thời gian trong đợt nghỉ Tết (từ ngày 28 đến ngày mùng 6) giá thuê sẽ từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng/ngày/người tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Chị Nguyễn Thanh Hường, hiện đang kinh doanh cơ sở chè Thái Nguyên tại Hà Nội cho biết: "Tôi muốn tìm công việc dọn dẹp nhà cửa trong khoảng thời gian từ 28 Tết đến mùng 10 Âm lịch. Nếu theo giá thị trường thì tôi nghĩ mình có thể yêu cầu 400.000 đến 500.000 đồng/ngày, vì đang là thời điểm Tết, nên giá phải cao hơn bình thường".

Phụ nữ trung tuổi ở quê thạo việc là đối tượng được khá nhiều hộ gia đình săn đón.

Còn chị Bùi Thanh Thảo (35 tuổi, cư trú tại phố Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tết sắp đến rồi nên trong nhà có rất nhiều việc phải sắp xếp. Tôi muốn tranh thủ thời điểm Tết để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình. Thường thì tôi thuê giúp việc theo giờ sẽ trả họ 6.000.000 đồng/tháng, tương đương với 200.000 đồng/ngày. Nhưng tôi lo rằng giúp việc dịp Tết thì giá sẽ đắt hơn, chưa kể còn phải trả tiền phí dịch vụ cho phía trung tâm giới thiệu người giúp việc".

Các gia đình khi thuê người giúp việc cũng sẽ đưa ra một số yêu cầu. Chị Thảo cho biết: "Thật thà là yêu cầu đầu tiên tôi đưa ra khi thuê người giúp việc, vì tôi đã từng mất đồ một lần khi thuê người giúp việc theo giờ rồi, nên vấn đề này tôi rất chú trọng.

Con tôi đang học lớp 1 nên tôi cần người có thể kèm cặp con những kiến thức cơ bản, đồng thời trông chừng con. Tính con hiếu động hay chạy lung tung, nên cần phải để mắt một chút.

Việc nhà thì không có quá nhiều, nhưng người làm phải có tâm, dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt phải biết nấu ăn. Tôi cần mua sắm và sắp mâm cơm cúng ông bà tổ tiên ngày Tết, làm một mình thì không xuể, phải có người giúp đỡ. Cũng đừng lớn tuổi quá, và tôi sẽ không thuê người đã kết hôn và có con, như vậy sẽ có nhiều bất tiện về thời gian và công việc".

Giúp việc Tết là "cơ hội vàng" để cải thiện thu nhập của người lao động.

Theo chia sẻ của nhiều người, thay vì thuê người giúp việc qua các trung tâm môi giới thì việc tự đăng trên trang cá nhân sẽ giúp mình chủ động hơn đồng thời giá thành cũng rẻ hơn. Việc thuê người giúp việc, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Tuy nhiên, các gia đình cũng nên cẩn trọng, lựa chọn những trung tâm giới thiệu dịch vụ uy tín, cẩn trọng những thông tin trôi nổi trên mạng.

Theo đại diện của đơn vị cung cấp người giúp việc Hòa Phát (Thanh Trì, Hà Nội) thì khách hàng trước khi thuê người giúp việc cần phải làm hợp đồng một cách rõ ràng, đối chiếu chứng minh thư của người tới nhận việc để khi xảy ra các rủi ro như mất cắp, ra về bất thường và các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc khác. Tuyệt đối, không chi trả 100% số tiền thỏa thuận trước khi người lao động hoàn thiện công việc theo thời gian thỏa thuận.

Huy Hoàng