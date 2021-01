Nhập không đủ bán, siêu thị tại Hà Nội gấp rút bổ sung thiết bị sưởi

Trời lạnh, người dân ồ ạt mua thiết bị sưởi

Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại khiến nhiều người đổ xô mua máy sưởi, quạt sưởi...

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại nhiều siêu thị điện máy, gia dụng ở Hà Nội như: Điện máy Xanh, Media Mart, Pico, Nguyễn Kim… khách hàng đến tìm hiểu máy sưởi và mua hàng khá đông.

Tìm hiểu cặn kẽ trước khi đến các siêu thị mua đồ, tuy nhiên nhiều khách hàng phải hụt hẫng ra về khi thiết bị sưởi mình mong muốn mua đã hết hàng và phải chờ nhập lại. Ảnh: Phan Anh





Chị Phạm Thị Phương Linh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Những ngày gần đây tôi thấy thời tiết lạnh buốt, chưa bao giờ thấy lạnh đến vậy. Hôm nay tôi tìm mua máy sưởi cho công ty. Tôi có tìm hiểu qua thông tin trên mạng và bạn bè, biết được loại máy dầu sẽ tốt cho sức khỏe nên đang tìm mua. Tuy nhiên ở đây không còn loại máy tôi muốn tìm".



Giống như Phương Linh, bà Nguyễn Thị Thu Hòa (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, dù đã đi 2 siêu thị nhưng vẫn không mua được máy sưởi mình cần.

"Tôi đến đây mua đèn sưởi trong nhà tắm. Phòng ngủ có điều hòa rồi, nhưng phòng tắm để lạnh quá sợ ốm vì tuổi cao rồi. Tuy nhiên hiện nay cửa hàng cũng đang cháy hàng, không có loại tôi muốn mua. Có loại khác, nhưng nhân viên ở đây tư vấn không nên đặt trong phòng tắm nên tôi chưa mua" - bà Hòa nói.

Các siêu thị điện máy vội vã bổ sung hàng hóa

Theo đại diện một số siêu thị lớn, trước tình trạng cháy hàng, các đơn vị này đang làm việc với những đơn vị cung ứng để đảm bảo hàng hóa cho khách hàng.

Tại Pico Xuân Thủy, lượng khách mua thiết bị sưởi ấm nhiều khiến đơn vị này "nhập không đủ bán". Trao đổi với PV Lao Động, bà Đới Thị Thu Hiền – Quản lý quầy siêu thị điện máy Pico) cho biết, đơn vị này hiện đang cháy hàng sưởi do lượng khách mua quá đông. Sưởi gốm và sưởi dầu là những mặt hàng bán chạy nhất trong đợt này.

"Mặt hàng sưởi phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, tăng rất mạnh mỗi đợt rét đậm. Đợt rét đậm đầu tháng 1 này khiến lượng bán sưởi tăng đột biến, trên diện rộng, hiện tất cả các trung tâm PICO đã cháy hàng sưởi. Những mặt hàng đắt khách nhất là sưởi gốm và sưởi dầu.

Các nhà cung cấp cũng đang hết hàng do năm nay không chuẩn bị nhiều (vì năm ngoái không có đợt rét nên kết quả kinh doanh không tốt). Hiện PICO đang làm việc tích cực với đơn vị cung ứng, nhằm đảm bảo tối đa có lượng hàng để phục vụ khách hàng" - bà Hiền nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Huân (Quản lý siêu thị Media Mart - Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, từ đầu đợt rét đến nay, mỗi ngày MediaMart bán ra hàng chục nghìn sản phẩm đèn sưởi các loại. Bên cạnh đó, người dân rất quan tâm đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe:

"Quạt sưởi dầu có giá thành cao hơn so với đèn sưởi Halogen nhưng được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm vì không gây khô da, phù hợp với gia đình có trẻ em và người già. Máy sưởi dầu có giá trên 1-2 triệu đồng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Bên cạnh đó, thời tiết giá rét khiến các loại đèn sưởi nhà tắm có giá trên trên dưới 1 triệu đồng cũng được nhiều người chọn mua. Sức mua các thiết bị sưởi tăng hàng chục lần so với ngày thường. Điều hòa 2 chiều tăng nhẹ khoảng 200% so với trước đó. Máy sưởi có tình trạng cháy hàng tùy từng thời điểm do hàng hóa chưa kịp bổ sung".

