Nhân viên đa cấp, bán bảo hiểm lao vào cơn 'sốt đất' làm môi giới

Nhân viên đa cấp, bán bảo hiểm... chuyển sang môi giới nhà đất

Chia sẻ tại tọa đàm "Giải mã cơn sốt đất" do báo Tiền Phong tổ chức, các chuyên gia giải mã nguyên nhân cơn sốt khắp nơi thời gian qua do nhiều yếu tố cộng hưởng như do thông tin quy hoạch, khung giá đất tại các địa phương điều chỉnh tăng. Hay yếu tố tài chính, khi lãi suất tiền gửi ngân hàng thời gian qua thấp, người dân thay vì gửi tiền tiết kiệm sẽ chuyển sang tìm kiếm các kênh đầu tư khác sinh lời hơn là bất động sản và chứng khoán…

Ngoài ra, còn có nguyên nhân mang tính tiêu cực, đó là yếu tố đầu cơ bất động sản. Xuất hiện nhóm nhà đầu tư, người môi giới bất động sản thiếu chuyên nghiệp tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao để lợi dụng trục lợi.

Trong cơn sốt đất lần có yếu tố đóng góp của một số nhà môi giới mới như nhân viên kinh doanh đa cấp, ngân hàng, nhân viên bán bảo hiểm hay thậm chí những người bán nước ở đầu ngõ.

Nhìn nhận về cơn sốt đất thời gian qua, dưới góc độ doanh nghiệp môi giới chuyên nghiệp, ông Nguyễn Chí Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đất Xanh Miền Bắc cho biết, cơn sốt đất lần có yếu tố đóng góp của một số nhà môi giới mới như những nhóm di chuyển từ việc kinh doanh đa cấp, ngân hàng hoặc bảo hiểm.



“Những nhóm này thường có lượng nhân viên không nhiều, không đóng thuế, họ hoạt động không chính thức. Thế nhưng, các bộ nhận dạng thương hiệu chiến lược truyền thông của họ rất tinh vi khiến những nhà đầu tư chuyên nghiệp không thể thoát khỏi họ được”, ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, bên cạnh đó xuất hiện nhóm môi giới đứng ở đầu ngõ, người bán nước, xe ôm… cũng có thể trở thành môi giới nhà đất.

Nhóm còn lại là những người môi giới chuyên nghiệp, muốn cam kết đồng hành với nghề lâu dài. Giá trị cốt lõi là đạo đức nghề nghiệp chỉ có thể đo bằng thời gian. Họ được đào tạo bài bản về kiến thức của nhà môi giới với các loại chuyên môn khác nhau như: kiến thức về kinh doanh, pháp lý, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng... và cần có quá trình tích lũy lâu dài.

Ông Nguyễn Chí Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đất Xanh Miền Bắc.



“Trong khi đó, người bán nước có thời gian thường trực "nhất cự ly, nhì tốc độ" còn những người làm đa cấp họ có sự nhiệt tình và có kỹ thuật riêng của họ. Chúng tôi luôn giữ đạo đức nghề nghiệp và sẽ phối hợp với bên Hội môi giới bất động sản để chính thức hóa công việc chúng tôi làm. Nếu không chúng tôi sẽ trở lên giống họ”, ông Nghĩa chia sẻ.

Cũng theo ông nghĩa, trong quý I/2021, doanh nghiệp thực hiện hơn 2.000 giao dịch, trong đó có 60% là giao dịch chung cư, 40% là giao dịch thổ cư. Giao dịch thực tế của công ty khiêm tốn so với cơn sốt “nóng” ngoài thị trường.

Cần hình sự hóa hành vi "thổi giá đất"

Nói về hệ lụy cơn sốt đất, Luật sư Trần Thanh Quyết cho rằng biết: Hệ lụy của cơn sốt đất rất lớn, nguồn vốn đầu tư bằng vốn nhàn rỗi trên thực tế rất ít trong khi chủ yếu là nguồn vốn đi vay dẫn đến tính trạng nợ xấu, mất thanh khoản của nhà đầu tư khi đầu tư vào một thị trường không minh bạch, dựa trên tin đồn và thiếu cơ sở pháp lý.

Luật sư cho rằng, để ngăn chặn tình trạng sốt đất cần xem xét bổ sung vào Bộ luật hình sự hiện hành quy định về hình sự tội “thổi giá đất”.



Trong khi đó, dưới góc độ pháp lý, khi xảy ra các sự kiện pháp lý phát sinh do cơn sốt đất mang lại các tranh chấp đất đai tăng mạnh, nguồn lực của hệ thống tư pháp để giải quyết rất lớn, kéo theo nhiều hệ lụy về pháp lý đối với không chỉ nhà đầu tư mà còn lãng phí nguồn lực của toàn xã hội. “Việc tạo ra các mặt bằng giá mới không đúng với giá trị thực dẫn đến biến dạng thị trường và người mua bán cuối cùng trong cơn sốt đất chịu toàn bộ rủi ro”, Luật sư Quyết nói.

Luật sư Quyết cho rằng, để ngăn chặn tình trạng sốt đất cần xem xét bổ sung vào Bộ luật hình sự hiện hành quy định về hình sự tội “thổi giá đất”.

Theo Luật sư Quyết, quy định về tội đầu cơ (Điều 196) hiện nay không còn phù hợp để điều chỉnh những phát vấn đề phát sinh trên thực tế như tình trạng sốt đất hiện nay. Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện hành nghề môi giới bất động sản.

Theo Tiền Phong