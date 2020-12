Nhà hàng, khách sạn đối phó với thói quen 'cầm nhầm' đồ của khách

Theo South China Morning Post, chủ các quán bar nổi tiếng ở New York cố thay thế ống hút nhựa bằng ống hút kim loại để thân thiện với môi trường. Nhưng họ phải đối mặt với chuyện không ngờ tới. Đó là hành khách liên tục lấy trộm ống hút kim loại.

Truyền thông địa phương đưa tin các chủ quán bar liên tục phàn nàn về những thiệt hại và sự bất tiện. Tuy nhiên, họ sẽ không ngồi yên nhìn tài sản bị lấy cắp.

Theo anh Sebastian Conran, cha anh - ông Terence Conran, người chủ quá cố của nhà hàng Quaglino’s (London) - đã lên một kế hoạch. "Khi tôi thiết kế những chiếc gạt tàn, ông ấy nói với tôi: 'Chúng sẽ bị lấy cắp và hãy tận dụng các chiếc gạt tàn này như một món đồ quảng cáo'", anh Conran kể lại.

Không ít du khách tìm cách lấy cắp đồ từ các nhà hàng và khách sạn. Ảnh: SCMP.

Áo choàng, khăn tắm và đồ trang trí

Những chiếc gạt tàn kim loại hình chữ Q được biết đến là món đồ bị đánh cắp nhiều nhất ở London. "Trong hơn 10 năm, chúng tôi đã mất 20.000 chiếc", anh Conran tiết lộ.

Ở một khía cạnh khác, Bảo tàng Thiết kế do ông Terence Conran thành lập tại London hiện thu hút những thực khách “vô tình” lấy gạt tàn từ bất kỳ nhà hàng Conran nào. Họ đến để tặng chúng cho cuộc triển lãm sắp tới.

Ông Richard Branson, nhà sáng lập Virgin Group, cũng tìm thấy cơ hội khi nhận ra những lọ đựng muối và hạt tiêu hình máy bay đã bị các khách hàng thượng lưu lấy cắp. Doanh nhân này đã khắc dòng chữ "bị lấy từ Virgin Atlantic" dưới đáy mỗi chiếc lọ.

Một cuộc khảo sát được hãng Wellness Heaven công bố hồi năm ngoái chỉ ra những món đồ bị đánh cắp nhiều nhất từ ​​các khách sạn vào năm 2019 là khăn tắm, áo choàng tắm và móc treo. Thậm chí, khách hàng còn đem về cả những tác phẩm nghệ thuật và nệm. Theo giám đốc của một khách sạn sang trọng ở Hong Kong, các túi vải dùng để giặt là bị lấy nhiều đến mức ông phải thay chúng bằng những chiếc túi nhựa.

Khách sạn Ovolo in lên túi dòng chữ: "Túi bị lấy cắp. Hãy lấy nó, tận hưởng nó, hoặc tặng nó cho bạn bè, anh em trai, chị em gái, bố mẹ, chú bác, anh em họ, cháu chắt, hàng xóm, kẻ thù, con chó, con khỉ, con mèo của bạn...". Ảnh: SCMP.

Tại khách sạn The Beverly Hills ở Los Angeles (Mỹ), khách hàng thường lấy cắp công cụ mở nút chai màu hồng, in tên khách sạn. Trong khi đó, ở 45 Park Lane (London), hành khách hay lấy những con vịt cao su có màu tím đặc trưng của khách sạn.

Khách sạn Mandarin Oriental Hong Kong cũng mất dần túi đựng giày bằng vải có tên khách sạn. "Khi hành khách muốn làm sạch và đánh bóng giày, chúng tôi gửi cho họ bằng túi đựng giày của khách sạn. Hầu hết khách hàng đều mang chúng đi", bà Jenny Johnston, giám đốc truyền thông tiếp thị của khách sạn, tiết lộ.

Tận dụng để quảng bá

Chủ các khách sạn đồng ý rằng khách hàng có thể lấy bút, giấy ghi chú, đồ vệ sinh cá nhân và dép dùng một lần trong khách sạn. Tuy nhiên, một số người thậm chí đem áo choàng tắm đi. "Du khách thích lấy những món đồ được in tên thương hiệu như đồ mở nút chai, kính và ô làm đồ lưu niệm trong kỳ nghỉ", ông Mark Wong, Phó chủ tịch cấp cao Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Small Luxury Hotels of the World (SLHW), bình luận.

"Hầu hết khách sạn không bận tâm vì đó là cách quảng bá miễn phí cho họ. Tuy nhiên, một số khách sạn khác vẫn tính phí hoặc giới thiệu khách hàng mua từ cửa hàng quà tặng", ông nói thêm.

Nhiều khách sạn thành viên SLHW trang trí nhiều đồ dùng độc đáo trong phòng. Chẳng hạn, tại Viceroy Bali, bảng "Are You Happy?" ("Bạn có hạnh phúc không?") được sử dụng để khuyến khích du khách yêu cầu bất thứ gì họ cần. Tuy nhiên, chúng thường bị mất sau khi hành khách trả phòng.

Bảng "Are You Happy?" tại khách sạn Viceroy Bali. Ảnh: SCMP.

Khách sạn Milaidhoo Maldives cho phép khách mang khăn trùm và dép về nhà. Tại El Lodge Ski and Spa (Grenada, Tây Ban Nha), các tấm biển "dọn dẹp phòng/không làm phiền" cũng bị khách hàng đem theo. Ở Fendi Private Suites (Rome, Italy), du khách thường lấy tấm giữ thẻ và chìa khóa mang thương hiệu Fendi.



Theo các chủ khách sạn, một số đồ vật thậm chí còn xuất hiện trong những bức ảnh mà chính các khách hàng lấy cắp gửi đến cho khách sạn.

Các khách sạn, nhà hàng cũng dùng nhiều cách để khuyến khích những người lấy cắp trả lại đồ dùng. Chẳng hạn, Wahaca - chuỗi cửa hàng đồ ăn đường phố Mexico tại Anh - thường tổ chức ân xá vào tháng 1. Tại đó, những người ăn cắp vặt sẽ trả lại thìa nhựa in tên thương hiệu và được tặng miễn phí tacos.

Tại nhà hàng Dulle Griet, khách hàng chỉ có thể mang giày về khi trả lại cốc uống bia độc đáo. Ảnh: SCMP.

"Chúng tôi cho rằng đó là một cách thú vị để thưởng cho bất cứ ai đủ dũng cảm, trả lại thìa sau khi 'mượn' chúng. Trong vòng 7 năm, chúng tôi đã mất khoảng 35.000 chiếc thìa", phán ngôn viên Dicky Davison tiết lộ.

Khi các nhà hàng Wahaca bị đóng cửa vì lệnh phong tỏa do dịch Covid-19, ít thìa bị mất hơn. "Vì vậy, chúng tôi không có kế hoạch tổ chức ân xá vào tháng 1 tới", ông Davison chia sẻ.

Một quán bar ở Bỉ đã nghĩ ra một cách khác, không kém phần thú vị, để giải quyết vấn đề "từ trong trứng nước". Để được phục vụ bia tại Dulle Griet ở Ghent, khách hàng phải giao một chiếc giày của họ. Giày đặt trong một chiếc giỏ, sau đó được kéo lên trần nhà.

"Chỉ khi chiếc ly có hình dạng đặc biệt đựng bia Max of the House được trả lại, khách hàng mới có thể nhận lại giày, dép của họ", chủ nhà hàng Alex De Vriendt tiết lộ.

Theo Thảo Cao

Zing