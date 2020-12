Năm ngày bán hết ngàn đôi tất, trúng đậm đợt rét đầu vụ

Từ đầu tuần, thời tiết miền Bắc đột ngột trở rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, thậm chí những nơi vùng núi, nhiệt độ xuống 7-10 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vài ngày tới, không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống khiến nhiều nơi có mưa nhỏ, mưa vừa đến mưa to.

Phụ kiện chống rét đắt khách

Do thời tiết đột ngột chuyển sang lạnh sâu và rét đậm nên nhiều người tranh thủ đi mua áo phao, giày, bốt, mũ len, găng tay, tất lông... giữ ấm. Điều này khiến cho những shop bán các mặt hàng này bất ngờ trở nên tấp nập, nhận được nhiều đơn hàng, thậm chí cháy hàng, không còn hàng để bán. Riêng tại khu vực Hà Nội, dù đêm không mưa, trời rét đậm nhưng nhiệt độ giảm sâu vào đêm và sáng sớm. Bởi thế khi ra đường, người Hà Nội luôn sẵn sàng chuẩn bị áo phao và các phụ kiện giữ ấm cơ thể để tránh bị cảm lạnh.



Chị Phạm Hạnh ở Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội – bà chủ một shop chuyên bán quần áo online - tiết lộ: “Đầu mùa đông, nhà mình nhập rất nhiều áo phao, áo gió và các phụ kiện giữ nhiệt về bán. Thế nhưng hơn 1 tháng qua, do thời tiết còn chưa lạnh sâu nên chưa bán được. Chỉ đợt chuyển lạnh này, khách hàng đi mua áo phao, quần nỉ và nhất là các phụ kiện giữ ấm cơ thể nhiều hơn hẳn. Shop vì thế luôn tấp nập khách. Doanh số bán hàng nhờ ăn theo thời tiết lạnh mà tăng lên gấp 5-6 lần so với ngày thường”.

Theo cô chủ cửa hàng này cho biết, ngoài những chiếc áo phao, những set quần áo nỉ bông đang trong tình trạng “cháy hàng” thì những phụ kiện chống rét như găng tay, tất chân, khăn quàng, mũ len... cũng đồng loạt được dịp “ăn theo” thời tiết rét đậm. Vì thế mặt hàng phụ kiện giữ ấm cơ thể này 4-5 hôm nay cũng đắt khách như tôm tươi.

“Mình bán tất của trẻ em và người lớn với giá bình dân từ 5 -20 ngàn đồng/đôi. Găng tay len mình bán với giá từ 20-50 ngàn đồng/đôi. Các loại găng tay nỉ, da có giá bán từ 55-150 ngàn đồng/đôi tùy chất liệu. Riêng các loại mũ, khăn len có giá từ 40 – 200 ngàn đồng/chiếc. Đặc biệt nếu năm trước có tất giữ nhiệt thì năm nay có loại tất lót nỉ, tất lót lông vừa ấm áp vừa thật chân lại đẹp. Loại tất này đang rất được các chị em ưa chuộng vì rất ấm và thời trang nữa”, chị Hạnh nói.

Tại shop của chị Hạnh, tất lót nỉ, lót lông rất ấm nhưng năm nay có giá khá hợp lý 100 nghìn đồng/10 đôi: “Năm trước mới ra nên thị trường còn rất ít loại tất này. Vì thế giá bán siêu đắt, 100 nghìn chỉ được 4 đôi. Nhưng năm nay, hàng được bán đại trà hơn. Khách chỉ cần mua chục đôi tất lót lông để đi là đã khiến đôi chân ấm áp cả ngày những ngày đông lạnh giá”.

Cô chủ cửa hàng cũng tiết lộ, khách đến cửa hàng mua tất lúc nào cũng chọn ít nhất 10-30 đôi cùng lúc. Găng tay họ cũng chọn vài đôi để mua cho các thành viên trong gia đình: “Bán tất ấm và găng tay những ngày này rất chạy. Loại đắt tiền hay bình dân đều rất dễ bán. Khách không cần kén nhiều, chỉ cần đủ ấm khi đi ra ngoài là lấy luôn về. Nhà mình may mắn kịp nhập đa dạng các loại găng tay, tất ấm để khách lựa chọn. Chỉ trong mấy ngày, mình đã bán hết hàng ngàn đôi găng tay, tất chân”.

Không chỉ các shop trên phố bán chạy các mặt hàng này mà hiện việc mua sắm quần áo rét dày, ấm và các phụ kiện giữ nhiệt trên chợ mạng cũng rất sôi động. Điều này khiến nhiều tiểu thương được inbox liên tục và bán được hàng chục đơn hàng chỉ trong 1 buổi sáng.

Chị Hiền – một tiểu thương bán quần áo trên chợ mạng - hồ hởi khoe: “Mấy hôm nay trời trở rét nên việc bán hàng online cũng trở nên bận rộn hơn. Mặt hàng đang được nhiều khách quan tâm nhất chính là áo phao, các set đồ nỉ ấm và những phụ kiện chống rét. Như nhà mình hôm nay, ngoài áo phao ấm không tính, chỉ một buổi sáng mà mình đã bán được hơn chục chiếc khăn len và hàng chục lố tất ấm dày. Giá kể ngày nào cũng đắt khách và chốt đơn ầm ầm như hôm nay thì tốt biết mấy”.

Để phục vụ được khách inbox mua và xem ảnh thật, chị Hiền đã phải dành cả ngày để tư vấn cho khách. Sau đó, việc ship hàng cũng được chị thúc đẩy nhanh chóng: “Nhiều khách giục chuyển hàng nhanh để họ sử dụng vì e ngại chuyển chậm sẽ qua đợt rét này. Nắm bắt được tâm lý này, mình cũng cố gắng ship hàng sớm nhất cho khách có thể. Thường chỉ sau 1-2 ngày đặt là sản phẩm đã tới tay khách hàng rồi. Có những mặt hàng cháy đơn vì nhập về đến đâu hết đến đó do lượng khách đặt mua nhiều”.

Tiểu thương này cũng khuyến cáo, để mua được quần áo phao cũng như phụ kiện giữ nhiệt mùa đông với giá tốt lại chất lượng, trong thời điểm rét đậm rét hại như này, khách hàng dù mua trực tiếp hay mua online cũng nên mua cũng những người bán, cửa hàng uy tín. Đặc biệt, nên cảnh giác với những chiêu trò của các shop thời trang khi tung ra các chương trình khuyến mãi ảo nhằm thu hút khách hàng.

Theo Thảo Nguyên

Vietnamnet