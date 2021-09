Mua laptop thế nào cho rẻ khi khắp nơi đang "cháy hàng", khan hiếm máy rẻ vì học sinh phải học online

Trong khi nhiều cửa hàng điện tử, điện máy đang lao đao vì đại dịch, các mặt hàng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, tivi... đang phải giảm sâu để kích cầu tiêu dùng thì laptop, máy tính bảng lại trở thành mặt hàng chủ lực, tiêu thụ mạnh.

Máy tính giá rẻ trở nên khan hiếm. Ảnh chụp màn hình

Ghi nhận ở hệ thống cửa hàng CellphoneS đang ghi nhận sức mua máy tính bảng và laptop tăng mạnh gấp 2 lần so với thời điểm tháng 5.2021. Trong các tháng 6 và 7, sức mua giảm 20-30% tuy nhiên vẫn được coi là tăng trưởng trong khi các mặt hàng khác giảm 70-80%.

Trong tuần qua, hệ thống CellphoneS cũng ghi nhận lượng mua máy tính bảng, laptop tăng khoảng 50% so với cùng kỳ, trung bình trong tuần sức mua còn cao hơn 20% so với đỉnh điểm trong tháng 5.

Tương tự, trong tháng 8, hệ thống FPT Shop ghi nhận mức tăng trưởng 30% so với tháng 7 và 100% so với cùng kỳ năm ngoái ở mảng laptop. Riêng phân khúc 20 triệu đồng có mức tăng đột biến, khoảng 70% so với tháng trước và 200% so với năm 2020.

Đối với các mẫu tầm giá 20 triệu đồng, đại diện FPT Shop cho biết người mua thường chọn thiết bị có cấu hình mạnh, camera độ phân giải cao, mỏng nhẹ, dễ di chuyển.

Nhu cầu laptop tăng cao trong mùa dịch vì học sinh nhiều tỉnh thành phải học online.

Dự đoán nhu cầu vẫn sẽ tiếp tục tăng cao khi các trường còn lại do không thể tiếp tục trì hoãn việc khai giảng vì dịch kéo dài nên dự kiến cũng bắt buộc phải lựa chọn hình thức học trực tuyến.

Mặc dù nhu cầu của thị trường đang rất lớn nhưng thời gian gần đây một số mẫu laptop của các hãng Asus, Dell, HP có tình trạng khan hàng.

Lý giải về điều này, nhân viên tại nhiều chuỗi cửa hàng kinh doanh laptop lớn cho biết, thời gian qua dịch COVID-19 khiến nguồn cung laptop gặp khó khăn. Sự thiếu hụt về nguồn cung linh kiện, vật liệu chế tạo đã tác động lớn đến quá trình sản xuất laptop. COVID-19 bùng phát khiến quá trình vận chuyển, chuỗi cung ứng hàng hóa gặp nhiều bất lợi.

Thêm vào đó nhu cầu làm việc của người dân khi thực hiện giãn cách khiến nhu cầu mua laptop cũng tăng lên. Đặc biệt vào đầu năm học, học sinh sinh viên thực hiện học online khiến một số mẫu laptop giá rẻ trở nên vô cùng khan hiếm.

Trước tình hình đó thị trường máy tính cũ càng trở nên phần sôi động và được nhiều người lựa chọn khi thu nhập bị cắt giảm trong đại dịch.

Nắm bắt được nhu cầu này, rất nhiều người bán, cửa hàng, đơn vị cung cấp đồng loạt "tấn công" các hội nhóm của khu dân cư, hội nhóm để rao bán máy tính bảng, laptop đã qua sử dụng.

Đối với máy tính bảng, hầu hết đều là iPad (hãng sản xuất Apple) từ cũ vừa đến cũ nhiều và rất cũ. Những sản phẩm này có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ hơn 2 triệu cho đến cả chục triệu đồng. Trong khi đó, laptop cũ thì rất đa dạng về mẫu mã, hãng sản xuất cũng như giá thành.

Theo chủ một cửa hàng máy tính tại Cổ Nhuế (Hà Nội), các loại máy tính cũ đã được "mông má" lại như mới có giá thấp nhất 3,8 triệu đồng rất đắt hàng.

"Dù các loại máy này chỉ có chip và ram rất yếu, nhưng đối tượng khách hàng là phụ huynh học sinh vẫn mua rất nhiều. Bởi đây là loại máy rẻ nhất mà vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh", chủ hàng này cho biết.

Hiểu biết hơn về công nghệ thì các phụ huynh chọn mua máy trên chợ mạng. Tại đây, máy tính, laptop cũ rẻ hơn rất nhiều. Giá chỉ dao động từ 2 - 3 triệu đồng. Thậm chí, có những chiếc máy Dell E5400 đời cũ chỉ 1,9 triệu đồng, khách mua còn được tặng chuột máy tính.

Dạng máy có cấu hình Chip i5, Ram 4 Gb được nhiều phụ huynh lựa chọn nhất. Bởi giá chỉ dao động trong khoảng 3 triệu đồng, nhưng cấu hình cũng tương đối. Sau khi kết thúc việc học online thì bố mẹ cũng có thể sử dụng để làm việc.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Hưng, chủ một cửa hàng buôn bán laptop, máy tính bảng ở Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) khuyến cáo trên VTC News, nếu không am hiểu về đồ công nghệ, người dùng rất dễ mua phải những sản phẩm không đáp ứng đúng nhu cầu.

"Đối với máy tính bảng (iPad) cũ, phụ huynh nên chọn những chiếc máy có đời từ năm 2018 trở lại. Những chiếc iPad cũ hơn có thể vẫn cài các ứng dụng học online được tuy nhiên khi phòng học online có từ 20 - 50 người hoặc cao hơn sẽ dẫn đến tình trạng đơ, không thể thao tác. Còn đối với laptop cũ, nên chọn mua những máy có chip core i5 trở lên và có ít nhất 8Gb bộ nhớ RAM. Những máy tính có cấu hình thấp hơn nhiều khả năng sẽ không đáp ứng được nhu cầu học online", anh Hưng nói.

Đối với những phụ huynh có con nhỏ mới bước vào lớp 1, anh Hưng thường tư vấn khách hàng lựa chọn máy tính bảng cũ. Ưu điểm của máy tính bảng là có thao tác vuốt chạm thân thiện dễ sử dụng, có thể cài các phần mềm học tập cả online và offline. Một số loại máy tính bảng còn có chế độ kiểm soát trẻ nhỏ rất phù hợp.

Còn đối với những phụ huynh có con lớn, học cấp 2, cấp 3 thì máy tính để bàn hoặc laptop sẽ là lựa chọn tốt bởi những máy tính này có sẵn bàn phím, có thể soạn thảo văn bản và dễ dàng in ấn tài liệu.

Lily (tổng hợp)