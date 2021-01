Một triệu phú chỉ ra 3 thứ "ngu ngốc" mà người trẻ lãng phí tiền mua bảo sao suốt ngày kêu hết tiền

Người trẻ luôn than phiền về việc đi làm hàng năm trời nhưng không có một đồng tích lũy, dù lương tháng ở mức trung bình. Tình trạng chung của nhiều nhân viên bình thường là đầu tháng nhận lương, nhưng giữa tháng đã hết tiền, thậm chí vay nợ chồng chất.

Dù không chi tiêu phung phí hay ăn chơi, họ vẫn "thiếu trước hụt sau". Người trẻ cứ mãi loay hoay không hiểu tiền của mình đi đâu hết.

Những lời khuyên của vị triệu phú Shark Tank người Canada - Kevin O'Leary - có thể giúp bạn nhận thức ra nhiều điều về vấn đề tài chính mà mình đang mắc phải.

Tuy nhiên, các con số thống kê cho thấy giới trẻ vẫn tiêu xài tiền vào những thứ vô bổ, mà nếu tránh được, theo các chuyên gia, họ sẽ tích lũy được khoản lớn. Dưới đây là lời khuyên của Kevin O'Leary, triệu phú, doanh nhân Canada, về những thứ bạn nên tránh mua nếu muốn giàu:

Cà phê "sang chảnh"

Thật không khó hiểu khi người trẻ hiện đại thích uống cà phê, bởi đây được coi là "nguồn năng lượng" cho một cuộc sống hối hả. Thế nhưng, cà phê cũng có nhiều loại và giá cả tại nhiều cửa hiệu cũng khác nhau. Trung bình, để thưởng thức một ly cà phê "ngon đúng điệu", bạn có thể sẽ phải bỏ ra tới 100.000 VND, đó không phải là một con số nhỏ đâu nhé.

"Cốc cà phê 4 USD? Thật là quá xuẩn ngốc. Có thể tôi sẽ bị các hãng cà phê ghét nhưng thực sự bạn chỉ tốn 18 xu khi tự pha tại nhà. Trừ phi đã có khoản tiết kiệm và trả hết nợ nần, chớ mua cà phê 4 USD. Tôi cam đoan đấy", ông O'Leary nhấn mạnh tại Hội nghị chính phủ thượng đỉnh toàn cầu ở Dubai vừa diễn ra.

Theo đó, giá một ly cà phê mang thương hiệu sang chảnh ở châu Âu, Trung Đông và Nam Á thậm chí còn đắt hơn tại Mỹ, thường 6-8 USD trở lên (xấp xỉ 200.000 VNĐ).

Nhiều ý kiến cho rằng đó là tuỳ vào nhu cầu và sở thích của mỗi người, không nên cấm đoán hay phán xét. Song bản thân chúng ta cần suy xét xem mình có đủ khả năng tài chính hay không.

Giày đủ loại

"Bạn không cần quá 4 đôi giày. Một đôi xỏ ngón để đi chơi, một đôi giày tập, hai đôi đi làm. Nhiều hơn số này, bạn là kẻ ngốc vì sẽ chẳng bao giờ cần tới", O'Leary nói.

Phụ nữ thường quá phóng tay cho khoản giày dép. Khảo sát của nhà bán lẻ giày DSW cho thấy năm ngoái 75% phụ nữ ở Mỹ có hơn 20 đôi giày trong khi con số trung bình ở đàn ông là 12 đôi. Ứng dụng CreditDonkey báo cáo, trung bình một người mua 7,8 đôi giày mỗi năm. Trong khi đó, theo Psychology Today, hầu hết mọi người chỉ thường xuyên dùng 3-4 đôi.

Quần jean các kiểu

O'Leary khẳng định mỗi người không nên sở hữu quá 3 chiếc quần jeans: "Nếu bạn có nhiều hơn 3 chiếc quần jeans - một màu đen, một màu trắng và một chiếc quần jeans nguyên bản - bạn là một thằng ngốc".

Ông cho rằng không cần thiết có quá nhiều quần jeans trong tủ, vì người ta không thể mặc hết được chúng.

Theo trang web tài chính cá nhân howthingworks.com, ngày nay, một chiếc quần jeans có giá trung bình khoảng 60 USD. Có nghĩa người dân nước Mỹ chi khoảng 38,5 triệu USD cho quần denim mỗi ngày, tương đương 14 tỷ USD mỗi năm.

Quần jean của phụ nữ có giá cao hơn trung bình 10% so với nam giới, ứng dụng so sánh thẻ tín dụng CreditDonkey cho biết. Về quần áo nói chung, phụ nữ từ 16 tuổi trở lên chi tiêu nhiều hơn 76% so với nam giới cùng tuổi. Người trưởng thành trung bình ở độ tuổi 25-34 chi 161 USD mỗi tháng cho quần áo.

Nhà đầu tư nổi tiếng nói rằng bạn sẽ tiết kiệm 10% tiền lương nếu bạn tuân theo những quy tắc được đưa ra: "Mức lương trung bình ở Mỹ là 58.000 USD, tiết kiệm 10% một năm, bạn sẽ có 1,25 triệu USD trong ngân hàng khi bạn 65 tuổi. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy thứ gì đó bạn muốn mua, hãy nhớ những gì tôi đã nói".

