Lý do khó tin khiến bạn mãi không khá khẩm lên được

Deepak Chopra là người sáng lập tổ chức The Chopra Foundation và The Chopra Center for Wellbeing. Còn Kabir Sehgal là cựu phó giám đốc tại JPMorgan Chase kiêm tác giả sách nổi tiếng tại Mỹ. Cả hai đã chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình trên CNBC.

Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong năm mới, điều quan trọng là phải từ bỏ các thói quen xấu, như ngừng nạp vào người những thứ không tốt. Dĩ nhiên, chúng tôi không chỉ nói về đồ ăn. Có một thứ khác bạn nên loại bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Đó là những lời phàn nàn.

"Phàn nàn chắc chắn là điều tồi tệ nhất", T. Harv Eker, triệu phú tự thân đang sống tại Mỹ và là tác giả cuốn sách "Bí mật của tư duy triệu phú", viết.

Khi bạn phàn nàn, bạn chỉ chú ý đến những thứ sai lầm, bi quan trong cuộc sống của bạn. Trong khi đó, những gì bạn tập trung vào thì thường có khuynh hướng phát triển hơn, Eker giải thích. "Khi bạn phàn nàn, bạn đang thực sự thu hút những chuyện vô bổ vào cuộc sống của bản thân", ông nói.

Phàn nàn là một thói quen xấu. Não của bạn được thiết kế để ghi nhớ những việc lặp đi lặp lại. Vì thế, khi than thở, bạn sẽ trở thành một kẻ bi quan, luyện cho não mình tìm kiếm điểm xấu trong mọi việc. Việc này sẽ biến bạn thành người luôn cảm thấy không thỏa mãn, bực bội và bất lực vì không làm được gì để giải quyết chúng.

Những người hay phàn nàn có rất ít sự chú tâm vào việc phát triển bản thân, đặc biệt là cải thiện tình hình tài chính.

Việc phàn nàn còn khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu khi những lời trách cứ của bạn làm họ cảm thấy mình yếu kém và không thể giúp được gì cho bạn. Nhìn chung, việc phàn nàn chỉ khiến cho cuộc sống của chính bạn cũng như người xung quanh thêm bực dọc và chán ngán hơn mà thôi.

Điều quan trọng nhất mà bạn cần nhận thức là việc phàn nàn sẽ chẳng thể giải quyết được những vấn đề của bạn mà chỉ có tác dụng trong việc đánh lạc hướng và khiến bạn quên đi những điều thực sự cần làm. Và như vậy, tất cả những gì bạn làm chỉ còn là càm ràm, đổ lỗi và dập tắt mọi hy vọng tương lai của bạn.

Hãy ngừng việc phàn nàn, kể cả trong tâm trí và lời nói. Ngoài ra, cố gắng đứng trong vòng vây của nhiều người lạc quan và thành công.

"Luôn nhắc nhở bản thân rằng chính mình là người tạo ra cuộc đời mình và mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn đều có thể thu hút sự thành công và cả những chuyện vô bổ. Điều đó sẽ giúp bạn lựa chọn suy nghĩ và lời nói khôn ngoan".

Ít than thở còn có lợi với sức khỏe của bạn hơn là đăng ký tập gym đấy. Vì suy nghĩ tích cực đã được chứng minh là giảm các bệnh về tim mạch và tăng tuổi thọ. Khi giảm đi, hoặc thậm chỉ loại bỏ hoàn toàn ý muốn chỉ trích, bạn sẽ thành công hơn trong năm tới.

