Lạ lùng: Bắt đất sét "nở" hoa sen, bán giá hàng triệu đồng mỗi sản phẩm

Chỉ vào những cành hoa sen đang nở rộ, chị Đặng Thanh Huyền (Hà Nội) cho biết, toàn bộ số hoa ở đây đều làm từ đất sét. Với tạo hình hoa là 3D, 4D nên người xem cứ nghĩ chúng là "hàng thật" nếu không được chạm thử và nhìn kỹ.

"Đây chính là những đứa con tinh thần mà tôi ấp ủ, sáng tạo trong suốt 1 năm qua. Những bông sen làm từ đất sét sẽ được ghép thành tranh hoặc dùng để cắm trang trí trong nhà. Tùy vào độ khó, kích cỡ của mỗi sản phẩm mà giá sẽ dao động từ 1,2 triệu đồng - 2,5 triệu đồng" - chị nói.

Những bông hoa sen "nở" ra từ đất sét

Chị Huyền thông tin, nguyên liệu làm hoa sen chính là đất sét chuyên dụng được nhập từ Thái Lan và Nhật Bản. Sau khi mua đất về, người thợ sẽ nhào, nặn, cắt cánh và ghép thành từng bông. Trong đó, công đoạn tạo hình cho hoa luôn là khó nhất, bởi hoa trông có giống thật hay không đều phụ thuộc ở bước này.

"Cái hay, thú vị nhất của nghệ thuật làm hoa từ đất sét là mỗi người sẽ tạo ra một dáng hoa riêng biệt, không ai giống ai. Thế nên, với dân trong nghề, họ chỉ cần lướt qua sản phẩm, chưa cần xem thông tin sẽ biết ngay ai là tác giả" - chị kể.

Với tạo hình là 3D, 4D nên người xem có cảm giác như hoa thật

Chị Huyền tâm sự, trước khi đến với nghề "bắt đất sét nở hoa", chị từng làm việc trong ngành kế toán gần chục năm. Nhưng do quá yêu nghề mới, vào tháng 3/2020, chị quyết định xin nghỉ việc để về làm hoa đất sét.

"Trước đó 1 năm, tôi đã nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng làm hoa đất sét và bán ra thị trường. Mọi kiến thức, kỹ năng của tôi hầu như là lên mạng tự học, tự đọc tài liệu và làm theo hướng dẫn" - chị cho hay.

Giá cho mỗi sản phẩm hoa sen đất sét dao động 1,2 triệu đồng - 2,5 triệu đồng

Thông thường, thời gian để tạo ra một tác phẩm hoa sen làm từ đất sét là 1 - 3 ngày. Với khung tranh nhỏ cỡ 50x60cm là 1 ngày và 1,5x1m là 2 - 3 ngày.

Để bảo quản hoa thật tốt, không bị ẩm mốc hay mất màu, sau khi ghép cánh xong, chị Huyền thường đóng kính, bao quanh khung tranh. Còn với hoa trần, để ngoài trang trí thì chị sẽ khuyên khách hàng đặt vào nơi thoáng mát, tránh ánh nắng và độ ẩm cao.

Theo chị Huyền, hoa đất sét là dòng hoa giả, làm rất kỳ công, tỉ mỉ và chi tiết. Do đó, giá thành cho mỗi sản phẩm hoa đất sét cũng tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 - 4 lần so với hoa đá, hoa lụa giả. Như một bức tranh hoa đất sét nhỏ là 800.000 đồng - 1.200.000 đồng, bức to là 1,5 triệu - 2,5 triệu đồng.

"Ban đầu, tôi chỉ làm chơi chơi, bán trên facebook nhưng sau đó mọi người hỏi mua nhiều quá, tôi mới quyết định mở tiệm, làm chuyên nghiệp. Như đợt cuối năm, đơn về nhiều, ngày nào tôi cũng phải tăng ca để kịp trả hàng cho khách" - chị giãi bày.

Theo Hoàng Dung/Dân Trí