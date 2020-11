iPhone 12 Pro Max "cháy hàng" ở Việt Nam, bị dân buôn thổi giá cao

Chỉ vài ngày sau khi những chiếc iPhone 12 chính hãng về Việt Nam, nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã bất ngờ thông báo hết hàng phiên bản 12 Pro và 12 Pro Max. Đồng thời, nhiều khách hàng cũng chưa nhận được máy dù đã đặt trước.

Trao đổi với Dân trí, đại diện một số hệ thống bán lẻ cho biết nguyên nhân chính của tình trạng này đến từ lượng người dùng đặt mua máy trong năm nay tăng đột biến so với mọi năm. Thêm vào đó, trong thời gian đầu mở bán, Apple cũng chưa trả đủ hàng cho các đại lý.

iPhone 12 Pro và 12 Pro Max "cháy hàng" tại nhiều hệ thống.

"Lượng hàng mà Apple phân bổ cho thị trường Việt Nam hiện không đủ để các hệ thống giao cho khách hàng, nhất là đối với bộ đôi iPhone 12 Pro và 12 Pro Max", đại diện một hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết.



iPhone 12 Pro Max là chiếc máy được người dùng tại Việt Nam săn đón nhiều nhất, đặc biệt là phiên bản màu vàng và xanh. Thậm chí, nhân cơ hội khan hàng, một số dân buôn còn "thổi giá" của thiết bị lên khoảng 35-36 triệu đồng, cao hơn 1-2 triệu đồng so với mức giá niêm yết của hãng.

"Bản thân iPhone 12 sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mức giá không chênh lệch nhiều. Thêm vào đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, điện thoại xách tay không về nhiều khiến sự cạnh tranh về giá không lớn. Thời gian mở bán iPhone 12 ở Việt Nam cũng được rút ngắn so với các nước khác trong khu vực nên khách hàng hầu như không còn băn khoăn khi lựa chọn giữa hàng chính hãng và xách tay như những năm trước", ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO của TGDĐ chia sẻ.

Theo chia sẻ từ nhiều hệ thống, lượng đặt mua iPhone 12 tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể thấy, sự quan tâm của người dùng Việt với thế hệ iPhone 12 là khá lớn. Dự kiến, hàng sẽ tiếp tục được giao đến cho người dùng trong tuần tới.

Trao đổi với Dân trí, ông Tuấn Anh, đại diện truyền thông một hệ thống bán lẻ khác, cho biết đến ngày 3/12, lô hàng tiếp theo sẽ được đưa về Việt Nam để các đại lý trả hàng cho những khách đã đặt mua từ trước.

"Năm nay, thị trường Việt Nam đã được Apple ưu tiên hơn so với mọi năm khi bán ra đồng thời cả 4 chiếc iPhone 12 từ khá sớm. Tuy nhiên, so với nhiều thị trường hàng đầu khác như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong,.... chúng ta vẫn xếp sau. Vì thế, ngoài việc mở bán muộn hơn, lượng hàng được phân bổ trong thời gian đầu cũng ít và kém đa dạng hơn", ông Lê Xuân Tình, đại diện một hệ thống kinh doanh điện thoại có trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, Quận 10, TP.HCM chia sẻ.

Đến ngày 3/12, lô hàng tiếp theo sẽ được đưa về Việt Nam để trả cho những khách đã đặt trước.

Trong khi, iPhone 12 Pro và 12 Pro Max gặp phải tình trạng "cháy hàng" tại nhiều đại lý, bộ đôi iPhone 12 và 12 mini lại không nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng Việt Nam. Thậm chí, chiếc iPhone 12 mini chỉ chiếm từ 3-5% lượng đặt mua tại các hệ thống.

So với thế hệ iPhone 2019, bộ 4 chiếc iPhone 12 sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá về thiết kế, hiệu năng và camera. Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên iPhone 12 nằm ở phần khung viền được thiết kế vuông vức tương tự thế hệ iPhone 5, thay vì bo cong như trên những chiếc iPhone 11.

Tuy nhiên, trên thế hệ iPhone mới, Apple đã loại bỏ củ sạc và tai nghe khi bán máy, chỉ còn dây cáp trong hộp. Người dùng sẽ buộc phải mua thêm củ sạc rời ở bên ngoài nếu có nhu cầu sử dụng.

Mức giá niêm yết của iPhone 12 mini từ 22 triệu đồng, iPhone 12 từ 25 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max phiên bản 128 GB có giá khởi điểm lần lượt từ 31 triệu đồng và 34 triệu đồng.

Theo Thế Anh

Dân Trí