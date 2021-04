Hàng tấn đặc sản trứng gà non hôi thối tuồn vào nhà hàng

Liên tiếp phát hiện trứng gà non nhập lậu



Tối 8/4, tại Km 418, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cơ quan công an kiểm tra ô tô khách mang BKS 30Z-7327 do tài xế Võ Văn Bình (SN 1967, trú huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Xe chở 11 thùng xốp bên trong chứa các sản phẩm động vật ướp lạnh như trâu, bò, lợn và trứng non của gà bốc mùi hôi thối. Lái xe không xuất trình được giất tờ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Vào ngày 1/2, cơ quan chức năng tại Nghệ An tiến hành kiểm tra xe ô tô container mang BKS 51C-74693 do ông Nguyễn Quang Vũ (SN 1992, ở Kon Tum) điều khiển và phát hiện hơn 14 tấn sản phẩm động vật (gồm thịt lợn, nầm lợn và trứng gà non) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có hồ sơ kiểm dịch của cơ quan thú y.

Còn tại Lào Cai, vào ngày 20/1, cơ quan công an kiểm tra kho lạnh tại khu vực đường Triệu Quang Phục thuộc tổ 2, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, phát hiện nhiều bao tải và hộp xốp được dán kín, bên trong những hộp xốp này có chứa các sản phẩm như trứng gà non, tràng lợn, nầm lợn đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối. Tổng trọng lượng lô hàng là 1.100 kg. Chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng kể trên.

289kg trứng gà non không rõ xuất xứ bị bắt giữ tại Lào Cai (Ảnh: Cục QLTT Lào Cai)

Trước đó, vào ngày 5/1, Công an TP. Lào Cai phát hiện xe bán tải biển kiểm soát 24C-101.95 vận chuyển 11 thùng xốp chứa 550 kg trứng gà non bốc mùi hôi thối. Lái xe không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến lô hàng.

Vào ngày 13/9/2020, Đội QLTT số 2 phối hợp với Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bắt giữ lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu gồm: 240kg nầm lợn và 120kg trứng gà non đang tập kết tại tỉnh lộ 156A, địa phận thôn An Quang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng.

Ngày 5/9/2020, tại đường Hợp Thành, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe tải BKS: 24C-093.13 vận chuyển 3,5 tạ trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cũng tại Lào Cai, vào ngày 11/3/2020, lực lượng liên ngành phát hiện 2 xe ô tô chở các bao tải chứa 720kg trứng non đông lạnh đã bốc mùi. Chủ hàng khai nhận đã thuê người vận chuyển nhỏ lẻ các hộp trứng gia cầm non đông lạnh từ Trung Quốc về khu vực biên giới xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, sau đó thuê 2 xe ô tô chở vào nội địa tiêu thụ.

Sau đó 1 ngày, vào ngày 12/3/2020, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực tổ 20, phường Lào Cai, TP. Lào Cai, Đội Kiểm soát hải quan phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 24C-017.29 chở 11 bao tải (mỗi bao 45kg), bên trong có các hộp chứa trứng gia cầm non đông lạnh, tổng trọng lượng lô hàng là 495kg. Số hàng nhập lậu này chuẩn bị được đưa vào nội địa tiêu thụ.

Tại Hà Nội, vào ngày 7/4, Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra và tạm giữ 600kg tràng trứng gà non không rõ nguồn gốc xuất xứ trên ô tô tải có biển kiểm soát 29H-334.12. Số tràng trứng gà non này đã biến đổi màu sắc, bốc mùi khó chịu.

Ngày 21/8/2020, Đội 4 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội phối hợp với Đội QLTT 17 (Cục QLTT Hà Nội) phát hiện trong khu vực kho chứa hàng của cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 33 Đê Quai, Tứ Liên, quận Tây Hồ chứa gần 2 tấn hàng đông lạnh gồm trứng gà non, kê gà, nầm lợn, lườn vịt, tràng lợn. Toàn bộ số hàng hóa trên có xuất xứ từ nước ngoài nhưng không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm dịch theo quy định.

Chiều 21/12/2019, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 thu giữ hơn 1 tấn trứng non, thịt vịt đã bốc mùi, có xuất xứ nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam

Đặc sản trứng gà non từ gà công nghiệp thải loại

Trứng gà non là món khoái khẩu của nhiều người. Loại trứng này có thể đem luộc, xào cháy tỏi, kho, nấu lẩu đều rất dễ ăn. Lòng đỏ của trứng gà non bùi, béo, khi ăn không bị tắc ở cổ họng như trứng gà thường.

Trên mạng xã hội, gần đây, trứng gà non được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, giá từ 170.000-350.000 đồng/kg tùy loại. Loại trứng non này được rất nhiều người đặt mua dù giá đắt.

Các đầu mối bán đều quảng cáo là trứng gà ta non, hàng tươi mới, không qua cấp đông. Song, anh Nguyễn Minh Tuệ, chủ một doanh nghiệp chuyên phân phối gà đặc sản ở Hà Nội, cho PV. VietNamNet biết, trứng gà non trên thị trường hiện nay đa phần là trứng ở gà công nghiệp đẻ thải loại, trứng gà ta non rất hiếm.

Anh Tuệ lý giải, gà ri hay còn gọi là gà ta thả vườn, nếu nuôi bán công nghiệp thì người chăn nuôi thường xuất bán lúc gà đạt 3,5-4 tháng tuổi. Lúc đó, gà mái chưa có buồn trứng to vì gà ta phải gần 6 tháng mới bắt đầu đẻ bói.

Nhưng gà công nghiệp đẻ trứng thì khác, lúc phá đàn đem giết thịt, trứng trong cơ thể gà vẫn còn do chúng vẫn trong giai đoạn đẻ. Tuy nhiên, người nuôi phá đàn đem bán thịt là vì gà đã già, tỷ lệ đẻ trứng không cao, tức nếu để đẻ sẽ không đảm bảo lợi nhuận.

Loại này đem đi giết thịt thì vẫn nhiều trứng non, con nào cũng có. Phụ phẩm này được các lò giết mổ bán ra thị trường khá nhiều. Khi đó, người bán thường quảng cáo là trứng gà ta non vì phần lớn bà nội trợ tin rằng trứng gà ta thì sẽ thơm ngon, bổ dưỡng và sạch hơn gà đẻ công nghiệp, anh Tuệ cho hay.

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ trên VietQ, nội tạng động vật nói chung cũng như các loại thịt, cá chúng ta ăn hàng ngày cần có chế độ bảo quản đúng cách để an toàn khi ăn, đồng thời vẫn đảm bảo độ tươi ngon, giúp người ăn ngon miệng. Việc phải vận chuyển từ nơi xa cần cấp đông đúng quy trình, tránh gây hư hại, nấm mốc. Xét ở quy trình thực phẩm cấp đông những món khoái khẩu như tràng trứng gà non đều không có giấy tờ xuất trình nguồn hàng rất khó đảm bảo nguồn thực phẩm này đảm bảo sức khỏe.

Theo Hạnh Nguyên (VietNamNet)