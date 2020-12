Giàu có là thế nhưng có hai thứ Bill Gates thề sẽ không bao giờ phung phí tiền bạc để mua

Bill Gates cực kì giàu có đó là điều ai cũng biết, tuy nhiên, ông không phải là người xài tiền dễ dãi. Đặc biệt, có hai thứ mà vị tỷ phú này rất hạn chế chi tiêu. "Tôi không thích chi nhiều tiền cho quần áo và đồ trang sức", ông nói trong chương trình 'Reddit Ask Me Anything' vào năm 2016.

Trước đó, vào năm 2014, trong sự kiện 'Politico Lessons from Leaders', Bill Gates đeo chiếc đồng hồ trị giá chỉ 10 USD và ăn vận rất đơn giản.

Bill Gate là tỷ phú có tên trong danh sách tỷ phú thế giới lâu nhất trong 20 năm qua.

Tuy nhiên, ngoài thói quen tiết kiệm này, Bill Gates cũng rất biết cách hưởng thụ với những điều xa xỉ như sở hữu một siêu xe Porche 911. "Đó là lần nuông chiều bản thân của tôi", Gates nói.

Ông mua chiếc xe khi Microsoft đặt trụ sở tại Albuquerque, New Mexico, không chỉ dùng để đi lại mà còn vì đam mê tốc độ và lái trên sa mạc. Paul Allen - đồng sáng lập Microsoft với Gates từng phải bảo lãnh ông ra khỏi tù sau một lần lái cẩu thả, tờ Times cho biết năm 1997.

Hiện nay, Gates đã bán chiếc Porsche 911 nhưng cũng bổ sung thêm vài chiếc siêu xe vào bộ sưu tập của mình gồm Porsche 930 Turbo, Jaguar XJ6 và Ferrari 348.

Ngoài xe sang, Bill Gates còn mua máy bay riêng và thường xuyên đi du lịch.

Nếu Gates tiêu một triệu USD mỗi ngày thì cần 285 năm để xài hết số tài sản hiện có, theo tính toán của Business Insider.

Trong khi không phá vỡ các nguyên tắc chi tiêu và cân nhắc kỹ lưỡng với tiền bạc thì ông rất hào phóng với vợ. "Tôi thích mua những thứ tốt đẹp nhất cho vợ tôi", ông thừa nhận.

Bill Gates hiện là người giàu thứ ba thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes. Ngoài hai lần mua đồ xa xỉ trên, cuộc sống ngoài Microsoft của Bill Gates hầu như được biết đến với các hoạt động từ thiện.

Sau khi rút khỏi việc điều hành tập đoàn Microsoft năm 2008, Bill Gates dành hầu như toàn bộ thời gian cho công việc từ thiện thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates do ông và vợ thành lập. Đây là tổ chức từ thiện cá nhân lớn nhất thế giới. Đến nay, tổ chức này dành hơn 4 tỷ USD mỗi năm cho các hoạt động y tế, giáo dục và đấu tranh chống lại bất bình đẳng trên khắp thế giới.

