Giá vé máy bay năm 2021 giảm 1/3 so với 2019?

Báo cáo phân tích triển vọng ngành hàng không Việt Nam của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) mới đây cho biết, do cạnh tranh mạnh giữa các hãng bay để giành nguồn khách ít ỏi sau nhiều lần bùng phát dịch COVID-19, giá vé máy bay sẽ chưa thể phục hồi về mức năm 2019. Mức giá trung bình sẽ giảm khoảng 35%.

Hành khách làm thủ tục hàng không tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: NLĐ)

Theo báo cáo, thị trường hàng không nội địa năm nay sẽ phục hồi nhẹ so với năm 2020. Báo cáo dự đoán lượng khách nội địa vận chuyển năm 2021 của hàng không Việt đạt 34,7 triệu, tăng 9,39% so với 2020 và bằng 82,1% so với năm 2019. Con số này được đưa ra dựa trên phân tích từ số liệu sản lượng khách của các hãng bay trong năm 2020.



Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, năm vừa qua, lượng hành khách vận chuyển của hàng không Việt chỉ đạt 34,8 triệu khách (giảm 61,3 % so với năm trước), trong đó khách quốc tế đạt hơn 3 triệu hành khách (giảm 78,87% so với năm trước), khách nội địa đạt 31,7 triệu (giảm 24,93% so với cùng kỳ năm trước).

BVSC cho rằng Chính phủ sẽ thận trọng hơn khi nối lại các đường bay quốc tế trong năm nay, dù vaccine đang trong quá trình được phân phối rộng rãi tới nhiều quốc gia.

"Kể cả khi các chuyến bay quốc tế được nối lại, khách du lịch quốc tế cũng chưa thể tăng nhanh được ngay trong năm nay, do du khách cần thời gian để xác nhận hiệu quả của vaccine, cũng như lo lắng về khả năng các quốc gia có thể đóng cửa một lần nữa nếu dịch bệnh bùng phát trở lại vì một lý do nào đó", báo cáo nêu rõ.

Vì vậy, BVSC dự báo các chuyến bay quốc tế có thể được từng bước nối lại thí điểm từ cuối quý III và tăng dần trong quý IV với tốc độ chậm. Tính chung cả năm 2021, BVSC dự báo lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,8 triệu hành khách (giảm 39% so với năm 2020).

Theo VTV