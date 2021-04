Giá vàng hôm nay 7/4: Tăng vọt

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 54,95 triệu đồng/lượng; giá vàng bán ra là 55,37 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Hiện chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 420.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra 54,95 – 55,35 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/4. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 7/4 tăng 11 USD/ounce so với chiều 6/4, lên 1.741 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 6/4), kim loại quý có lúc tăng lên đến 1.747 USD/ounce, tăng tương ứng 1%.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt lênh đỉnh cao trong một tuần do đồng USD giảm, lực mua bù lỗ bán không vàng lớn và sức cầu cao từ thị trường Ấn Độ. Theo Reuters, trong tháng 3, lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ tăng 5,7 lần so với cùng kỳ lên mức kỷ lục 160 tấn do chính phủ nước này giảm thuế nhập khẩu để thúc đẩy nhu cầu bán lẻ và hạn chế buôn lậu.

Mặt hàng kim loại quý tăng chủ yếu do đồng USD suy yếu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm nhanh từ đỉnh cao 14 tháng 1,75% thiết lập trong tuần trước xuống chỉ còn 1,69%.

Mặc dù tăng mạnh trở lại nhưng vàng đang gặp lực cản trong ngắn hạn. Đó là sức hấp dẫn của các loại tài sản rủi ro, trong đó có chứng khoán. Nhiều thị trường chứng khoán trên toàn cầu liên tục ghi nhận kỷ lục cao mới. Dòng tiền vẫn chảy vào kênh đầu tư này.

Nên kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu hồi phục. Đồng USD có thể khó giảm sâu, qua đó tác động tới vàng.

