Giá vàng hôm nay 6/9: Bật tăng trước những dữ liệu y tế bi quan

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,75 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 57,45 triệu đồng/lượng. So với trước đợt nghỉ lễ, giá vàng mua vào và bán ra cùng tăng 50.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 700.000 đồng/lượng.

Thời điểm hiện tại, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,50 – 57,50 triệu đồng/lượng, ngang bằng với mức giá tuần trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Vàng thế giới sáng 6/9 tăng từ 1.828 USD/ounce lên 1.831,3 USD/ounce nhưng sau đó quay đầu giảm mạnh xuống 1.825 USD/ounce.

Giá vàng đã có sự thay đổi xu hướng sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8 giảm so với dự báo. Điều này cho thấy sự phục hồi kinh tế đã lùi lại do biến thể Delta có tính lan truyền cao hơn hiện đã bao phủ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu triệu cuộc sống. Số ca lây nhiễm dịch COVID-19 tại Mỹ ghi nhận thêm hơn 35.500 người, lên 40,8 triệu người, trong đó số người chết tăng lên 666.200 người.

Ở nhiều quốc gia khác, con số nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng đẩy số ca nhiễm trên toàn cầu trong 24 giờ qua thêm 425.620 ca, lên 221,518 triệu người, trong đó số người chết hơn 4,581 triệu người, tăng thêm hơn 6.600 người.

Sự mất mát về nhân mạng và những khó khăn của các cá nhân trên toàn thế giới thực sự khiến nhiều người nản lòng. Giúp giảm thiểu bất kỳ tác động kinh tế nào là điều mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tập trung vào. Cách duy nhất họ có thể giúp chấm dứt sự đau khổ là đảm bảo sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ.

Gary Wagner, Chuyên gia phân tích kim loại quý hàng đầu của của Kitco chia sẻ, ngay khi mọi người nghĩ rằng, nền kinh tế đã tới cuối đường hầm và chuẩn bị tiến tới một sự bình thường mới sau đại dịch, biến chủng Delta đã làm thay đổi đáng kể mọi thứ.

"Chúng tôi đã tin, vượt qua được cuộc khủng hoảng này, nhưng hiện lại nhận ra rằng, nó sẽ tồn tại lâu hơn chúng tôi dự đoán", Gary Wagner chia sẻ.

Những yếu tố này sẽ có tác động cực kỳ tích cực đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng vì nhiều lý do, trong đó, các dữ liệu cập nhật bi quan hơn nhiều so với kỳ vọng đã khiến giới đầu tư buộc phải tính đến vàng trong giỏ "trứng'' của mình.

Lily (tổng hợp)