Giá vàng hôm nay 22/12: Giảm sốc, nhà đầu tư không kịp trở tay

Mở cửa phiên giao dịch sáng 22/12, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,15 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 55,65 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao ngày 21/12. Chênh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua 500.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 55,05 – 55,75 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 21/12. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang là 700.000 đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch 21/12 (giờ Mỹ) tương ứng với đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng tâm lý quan trọng 1.900 USD/ounce. Có thời điểm, giá kim loại quý đã bỏ xa mốc này nhưng tâm lý chốt lời của nhà đầu tư xuất hiện đã kéo giá giảm một mạch về vùng dưới 1.860 USD/ounce.

Thị trường sau đó có xu hướng giao dịch ổn định trở lại và đóng cửa phiên ở ngưỡng trên dưới 1.880 USD/ounce.

Cụ thể, giá vàng trên sàn New York đêm qua ghi nhận đà giảm 4,3 USD so với phiên liền trước, đóng cửa ở mức 1.876,7 USD/ounce. Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cũng giữ xu hướng giảm nhẹ so với chốt phiên sớm đầu tuần này, hiện ở mức 1.882,8 USD/ounce. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, giá vàng tại đây vẫn cao hơn gần 2 USD.

Trên sàn Comex, giá vàng tương lai giao tháng 2/2021 cũng giảm 1,3 USD, giao dịch lần cuối ở mức 1.887,6 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm khá nhanh sau khi lên đỉnh cao 6 tuần trong phiên trước đó. Giới đầu tư chốt lời vàng nhưng những lo ngại về dịch bệnh có thể khiến sức cầu bắt đáy tăng lên.

Theo Reuters, Anh và nhiều nước ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, một loại virus có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với chủng gốc. Nhiều nước đã quyết định tạm ngừng hoặc hạn chế hoạt động đi lại với Anh.

Vàng biến động mạnh còn do căng thẳng Mỹ-Trung leo thang. Chính quyền ông Donald Trump vừa có quyết định cứng rắn, đưa hơn 60 công ty Trung Quốc vào "danh sách đen" nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia nước Mỹ".

Mỹ cũng quyết định chi 1,9 tỷ USD cho một chương trình thay thế trang thiết bị viễn thông của Trung Quốc vốn Washington bị xem là mối nguy đối với an ninh quốc gia. Đây là số tiền nằm trong gói cứu trợ 900 tỷ USD.

Vàng giảm giá do đồng USD tăng mạnh trở lại từ đáy 2,5 năm trong tuần trước. Nhu cầu bắt đáy và tìm kiếm nơi trú bão ở các loại tài sản an toàn tăng mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID có thể bước sang một giai đoạn mới, có thể nguy hiểm hơn.

